'Тихие убийцы' чистой кожи: как часто надо стирать шапку и шарф и почему

Когда состояние нашей кожи ухудшается зимой, мы всегда ищем виновника не там, где надо. Мы меняем кремы, отказываемся от макияжа и ждем, пока все пройдет само.

Но причина часто не в гормонах, не в погоде или каком-то средстве. Это что-то повседневное, что сопровождает нас каждый день, и при этом мы даже не связываем его со своей кожей. Речь идет об обычных шапке и шарфе, пишет OBOZ.UA.

Зимой мы много говорим об уходе за кожей: о кремах, сыворотках и защите от холода. Но меньше о вещах, которые контактируют с кожей дольше, чем любой косметический продукт.

Шарф, обмотанный вокруг лица, и шапка, натянутая на лоб, – это ежедневные спутники в холодные дни, а потому часто игнорируются, когда ваша кожа внезапно становится раздраженной.

Ткани, которые мы носим на лице, поглощают все – пот, кожное сало, частицы окружающей среды и остатки макияжа. Если мы носим их целыми днями, все это снова и снова возвращается к нашей коже. Зимой, когда она и так находится в стрессе, это может быстро превратиться в проблему, нарушая ее баланс.

Холодный воздух на улице и сухой воздух в отапливаемых помещениях высушивают кожу. Ее защитный слой ослабляется, поэтому она быстрее реагирует на трение и загрязнения. Это означает, что раздражители, которые вы можете даже не замечать летом, становятся проблемой зимой.

Иногда решением является не новый крем или сыворотка. Достаточно регулярно, осознанно и с дополнительным вниманием относиться к шарфу и шапке как к части вашего ухода за кожей. Она часто быстро реагирует, когда мы лишаем ее ненужных раздражителей.

Частая и регулярная стирка шапки и шарфа должна сделать свое дело.

Зимние аксессуары нужны для того, чтобы защитить нас от холода. Но если мы ими пренебрегаем, они могут нечаянно стать частью проблемы, о которой мы размышляем перед зеркалом.

