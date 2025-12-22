Зачем нужен помпон на шапке: дело далеко не и красоте

Помпон на шапке появился значительно раньше, чем стал модным аксессуаром. Его использовали в разных культурах и с разной целью. В прошлом этот элемент имел практическое, символическое и идентификационное значение.

Помпоны носили военные, моряки и духовенство. Только в ХХ веке он окончательно превратился в элемент моды, рассказывает издание Express.

Помпоны и викинги

Одни из древнейших изображений головных уборов с помпонами связывают со скандинавским миром. После археологической находки в Швеции в начале ХХ века исследователи обратили внимание на статуэтку, датируемую примерно 790 годом нашей эры. На ней бог Фрейр изображен в головном уборе с помпоном.

Доподлинно неизвестно, имел ли этот элемент чисто декоративную функцию, обозначал ли статус, власть или ритуальное значение. Впрочем, именно скандинавам часто приписывают распространение помпонов в Европе.

Шотландские полки и военная идентификация

В результате викингских походов в конце VIII века помпоны появились и в Британии. В Шотландском нагорье сформировалась традиция носить шапки с "тоури" – круглым помпоном на макушке. Такие головные уборы, известные как балморалы или гленгарри, помогали определять принадлежность к конкретному полку.

К XVIII веку берет с помпоном стал узнаваемым символом шотландской военной культуры.

Наполеоновские войска

В ХІХ веке помпоны активно использовались в пехоте Наполеона Бонапарта. Цвет и форма помпона помогали различать батальоны и звания солдат. В хаосе боя это имело практическое значение – элемент на голове позволял быстро идентифицировать военных.

Французские моряки и практическая защита

Во Франции помпон приобрел совсем другое назначение. Моряки носили его как своеобразный амортизатор – в тесных каютах с низкими потолками он защищал голову от ударов во время качки.

Именно из французского языка, вероятно, происходит слово pompon, что означает небольшой тканевый шарик. Впоследствии это слово закрепилось и в английском языке.

Религиозные символы

Помпон играл важную роль и в религиозной одежде. В Римско-католической церкви берета с помпоном была знаком сана и функции священнослужителя. Цвет помпона указывал на ранг духовного лица, что делало этот элемент частью церковной иерархии.

Знак статуса в Южной Америке

Для коренных народов Южной Америки помпоны имели социальное значение. Их прикрепляли к одежде и головным уборам, чтобы обозначить семейное положение или статус человека в общине. Здесь помпон был языком символов, понятным всем членам сообщества.

От символа до моды

В ХХ веке, во время Великой депрессии, помпон начал терять сакральные и идентификационные функции. Производители одежды использовали остатки пряжи, создавая помпоны как доступное украшение для шапок. Это добавляло вещам индивидуальности во времена острых экономических трудностей.

Со временем помпон окончательно закрепился как модный элемент.

