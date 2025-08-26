Теплый салат из жареными баклажанами с соусом чили: рецепт вкусного блюда для ужина
Если вы хотите приготовить вкусный, теплый салат, но без мяса, идеальной основой будут овощи, а именно – кабачки, баклажаны, запеченный сладкий перец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с зеленью и острым соусом.
Ингредиенты:
- Баклажаны 1 шт
- Кукурузный крахмал
- Соль по вкусу
Для основы салата:
- Зелень шпинат, руккола 40 г
- Мята или базилик 5 г
- Кинза по желанию
- Помидоры черри 150 г (или спелые томаты)
- Масло 10 мл
- Крем-сыр 50 г
- Семена подсолнечника или тыквы 5 г
Соус:
- Соус сладкий чили 60 г
- Оливковое масло 20 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кубиками. Оставить в воде на 10 мин. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале. Обжарить во фритюре до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
2. Нарезать помидоры на кусочки. Добавить к баклажанам, посолить.
3. Смешать соус Азиатико сладкий Чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.
4. Выложить в миску зелень. По желанию добавить кинзу. Полить маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом. Ложкой добавить к салату. Посыпать семечками.
