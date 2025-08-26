Теплый салат из жареными баклажанами с соусом чили: рецепт вкусного блюда для ужина

Если вы хотите приготовить вкусный, теплый салат, но без мяса, идеальной основой будут овощи, а именно – кабачки, баклажаны, запеченный сладкий перец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с зеленью и острым соусом.

Ингредиенты:

Баклажаны 1 шт

Кукурузный крахмал

Соль по вкусу

Для основы салата:

Зелень шпинат, руккола 40 г

Мята или базилик 5 г

Кинза по желанию

Помидоры черри 150 г (или спелые томаты)

Масло 10 мл

Крем-сыр 50 г

Семена подсолнечника или тыквы 5 г

Соус:

Соус сладкий чили 60 г

Оливковое масло 20 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кубиками. Оставить в воде на 10 мин. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале. Обжарить во фритюре до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

2. Нарезать помидоры на кусочки. Добавить к баклажанам, посолить.

3. Смешать соус Азиатико сладкий Чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.

4. Выложить в миску зелень. По желанию добавить кинзу. Полить маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом. Ложкой добавить к салату. Посыпать семечками.

