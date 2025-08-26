УкраїнськаУКР
Теплый салат из жареными баклажанами с соусом чили: рецепт вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Если вы хотите приготовить вкусный, теплый салат, но без мяса, идеальной основой будут овощи, а именно – кабачки, баклажаны, запеченный сладкий перец.

Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных баклажанов, с зеленью и острым соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Баклажаны 1 шт
  • Кукурузный крахмал
  • Соль по вкусу

Для основы салата:

  • Зелень шпинат, руккола 40 г
  • Мята или базилик 5 г
  • Кинза по желанию
  • Помидоры черри 150 г (или спелые томаты)
  • Масло 10 мл
  • Крем-сыр 50 г
  • Семена подсолнечника или тыквы 5 г

Соус:

  • Соус сладкий чили 60 г
  • Оливковое масло 20 мл

Способ приготовления: 

1. Баклажаны нарезать кубиками. Оставить в воде на 10 мин. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале. Обжарить во фритюре до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Жареные баклажаны

2. Нарезать помидоры на кусочки. Добавить к баклажанам, посолить.

Овощи для блюда

3. Смешать соус Азиатико сладкий Чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.

Соус для салата

4. Выложить в миску зелень. По желанию добавить кинзу. Полить маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом. Ложкой добавить к салату. Посыпать семечками.

Готовый салат

