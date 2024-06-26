Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на среду, 26 июня

В среду, 26 июня, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Осадки в этот день почти не прогнозируется.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. 26 июня синоптики прогнозируют переменную облачность по всей Украине.

Осадков не ожидается, кроме Закарпатья, Карпат и крайнего востока страны, где днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер преимущественно северный, на западе страны юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, а днем поднимется до 22-27 градусов.

В Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от 12 до 17 градусов, днем – от 22 до 27 градусов. В Киеве ночью будет около 15 градусов, а днем – от 25 до 27 градусов.

Кроме того, 26-27 июня в Карпатском регионе и северо-востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью по стране в последующие дни составит от 12 до 17 градусов, на юге страны – от 18 до 21 градуса. Днем температура будет колебаться от 22 до 27 градусов, в южных областях и местами в западных регионах может достигать 30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июня Киев накрыла гроза. На улицах в результате сильных осадков зафиксировали подтопление, в том числе проезжей части дороги.

– 22 июня Львов накрыла непогода. Город подтопил из-за ливня, сильный ветер повалил деревья и повредил крыши, а кое-где выпал большой град.

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