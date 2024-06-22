Ветер валил деревья: Львов и область накрыла мощная гроза с градом. Фото и видео

Во Львове во второй половине дня серьезно ухудшилась погода. Город подтопило из-за ливня, сильный ветер повалил деревья и повредил крыши, а местами выпал большой град.

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Местные жители поделились фотографиями и видео последствий непогоды в социальный сетях. Мэр Андрей Садовый сообщил в Facebook, что во Львове заработал штаб по ликвидации последствий урагана. Чтобы проинформировать власть о последствиях бури, львовяне могли обратиться на Горячую линию по номеру 1580.

Зацепило не только областной центр, но и Львовский район.

Львовский горсовет предупредил: из-за падения веток деревьев и обрыва контактной сети временно не курсировали трамваи №6 и №7, троллейбусы №22, №30 и №33. Троллейбус №32 пустили по временно измененному маршруту – с ул. Субботовской до пл. Кропивницкого и обратно.

"Ремонтные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" совместно с работниками ГСЧС работают над ликвидацией последствий урагана и возобновлением работы электротранспорта", – заверили власти.

В Патрульной полиции Львовщины отметили: на улице Городоцкой 282а в областном центре упало дерево и полностью перекрыло две полосы движения.

Деревья также были повалены возле школы на улице Квитки Цисык, на Варшавской (заблокировало одну полосу движения), Клепаровской, Скорика, Левандовской, Липинского и других. Также были обрывы линий электропередач.

На Пекарской дерево завалилось прямо на дом. На Кулиша на тротуар упали фрагменты балкона. А на Чорновола у одного из кафе оторвало часть конструкции и ветер выбил окно.

Перед непогодой на Львовщине объявляли штормовое предупреждение о ІІ уровне опасности (оранжевый).

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии по меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа – это традиционное посещение Мекки (мечети Масджид аль-Харам и ее окрестностей) мусульманами (в 2024 году c 14-го по 19 июня). Кроме того, более 2000 людям потребовалась медицинская помощь. Причина этого – экстремальная жара.

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