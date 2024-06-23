Дороги превратились в реки: Киев накрыл сильный ливень. Видео

В воскресенье, 23 июня, Киев накрыла гроза. На улицах в результате сильных осадков зафиксировали подтопление, в том числе проезжей части дороги.

Видео дня

Кадры непогоды опубликовали местные Telegram-каналы. В столице сегодня объявлен уровень опасности, желтый.

"В Киеве снова ливень и уже появились новые бассейны, реки вместо дорог и даже водопады", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия непогоды, накрывшей столицу после обеда. В частности, местами улицы превратились в озера и реки, а во время ливня сильно видимость на дорогах была ограничена.

Напомним, в Киевской области в понедельник, 24 июня, облачно с прояснениями, днем ​​кратковременный дождь, по области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 12 июня , зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 50,1 мм. Это на 25,5 мм больше, чем было в 1891 году для этого дня.

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