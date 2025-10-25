Теплее не станет: синоптики сказали, где в воскресенье пройдут дожди с мокрым снегом

Украинцев ожидает прохладная и влажная погода. В воскресенье, 26 октября, большинство регионов накроют дожди, а в горах возможен даже мокрый снег.

Видео дня

Температура воздуха останется на уровне предыдущих дней – без существенного потепления. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью облачно с прояснениями. Осадки прогнозируют в западных, Черниговской и Сумской областях, а днем – почти по всей территории страны, кроме восточных регионов. В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются умеренные дожди.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с, в Карпатах возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем – +8...+13 °С. На юге будет немного теплее: ночью +3...+8 °С, днем до +17 °С.

В Карпатах прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура в горах – около 0 °С ночью и +1...+6 °С днем.

В Киевской области 26 октября также будет облачно с прояснениями. Ночью - без осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха в области – ночью +1...+6 С°, днем +8...+13 С°. В столице – от +3 до +5 С° ночью и +10...+12 С° днем.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни температурные показатели в Украине будут колебаться из-за непостоянства атмосферных фронтов. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными, но без значительных снижений температуры воздуха. Однако существенного потепления тоже не стоит ожидать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!