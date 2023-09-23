Над Европой формируется полярный вихрь: синоптики сказали, когда в Украине ждать первых заморозков

Этой осенью первые заморозки в Украине ожидаются уже в следующем месяце, в октябре. Вместе с ними придут туманы, морось и пасмурная погода, обусловленные ростом количества арктического воздуха.

Об этом рассказала метеоролог Вера Балабух. По ее словам, в октябре и ноябре гололед и даже снегопады возможны прежде всего в Карпатском регионе.

"Погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха может быть выше климатической нормы", – отметила метеоролог.

Народный синоптик Владимир Деркач говорит, что в сентябре погода еще будет теплой, а вот уже в октябре может начаться значительное похолодание, особенно ощутимое ночью. Этот месяц принесет в Украину и первые заморозки, однако прохлада будет чередоваться с периодами потепления – бабьего лета.

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"Начало октября будет достаточно прохладным: температура ночью низкая – до заморозков, но днем еще будет достаточно тепло. Но такая погода будет наблюдаться только в первые дни месяца, а дальше удивительно потеплеет: будут достаточно погожие дни, как для этого периода осени. Концовка первой декады октября снова с похолоданием и небольшими дождями. Этот процесс займет и начало второй десятидневки месяца, хотя сильных холодов не ожидается", – рассказал Деркач.

Погодный ресурс Severe Weather Europe сообщает, что сейчас над Северным полюсом формируется новый полярный вихрь, который повлияет на погоду зимой 2023-2024 года. Свою максимальную силу он наберет в ноябре и декабре.

Полярный вихрь ведет себя как очень большой циклон, охватывающий Северное полушарие от Северного полюса до низших широт. Он оказывает значительное влияние на зимние погодные условия в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Европе.

Метеорологи говорят, что сильный полярный вихрь приводит к более мягким погодным условиям в США и Европе. А слабый полярный вихрь наоборот означает, что холодный арктический воздух не ограничен и может свободно поступать в США и Европу, что приводит к более холодным погодным условиям.

Также в этом году есть риск коллапса полярного вихря из-за внезапного стратосферного потепления, который обычно наблюдают в декабре и январе. Если это произойдет, это повлияет на погоду по всему Северному полушарию – возможен выброс холодного арктического воздуха в Европу и США. В этом случае значительные изменения погоды могут начаться в январе 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи говорят, что в этом году лето в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а бабье лето, прогнозируют они, ожидается в октябре.

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