Температура снизится, начнутся дожди: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

Во второй половине недели в Украину ворвутся дожди. В ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки на всей территории нашей страны.

Также после аномального потепления в первых числах месяца ожидается незначительное понижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В четверг, 4 апреля, дожди будут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях. На остальной территории Украины в течение для ожидается переменная облачность.

На западе столбики термометров покажут +13…+15 градусов. Самая высокая температура в этот день будет на юге – до +21 градуса. В центральных и восточных областях синоптики прогнозируют +15…+19 градусов.

В Киеве, а также в Черниговской и Сумской областях 4 апреля ожидается самая низкая температура. В этой части страны синоптики прогнозируют всего 8-10 градусов тепла.

В пятницу, 5 апреля, на западе продолжатся дожди. Также в этот день осадки ожидаются в центральной части Украины. Кроме того, дождить будет в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

Температура в этот день снизится во всех регионах, кроме западных. На юге в течение дня ожидается 14-18 градусов тепла, на востоке – до +15 градусов.

В северных регионах в течение дня прогнозируется +13…+15 градусов. Более того, в этой части Украины ночью температура опустится до нуля.

В субботу, 6 апреля, дождь прогнозируются в Волынской, Ривненской, Хмельницкой и Житомирской областях. Также осадки возможны в центре и на севере Украины.

На запад Украины вернется тепло до +21 градуса. В других регионах температура также начнет постепенно повышаться.

На юге, в центре и на севере нашей страны синоптики прогнозируют в течение дня +16…+18 градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до +2.

В воскресенье, 7 апреля, синоптики прогнозируют дождь на юго-востоке, в центре и части северных областей. На западе в этот день ожидается переменная облачность.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. Теплее всего будет на западе страны – до +22 градусов.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не предвидится заморозков.

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