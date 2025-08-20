Тема гарантий безопасности не исчезнет: дипломат Веселовский назвал ключевую причину

Когда президент США Дональд Трамп говорил 18 августа в Белом доме о гарантиях безопасности для Украины, не прозвучало почти ничего конкретного. Однако он озвучил это вслух, в присутствии своих советников, а также в кругу европейских лидеров, поэтому у Брюсселя появилось формальное основание начать серьезно обсуждать эту тему.

Именно поэтому вопрос гарантий никуда не денется – он был и остается одним из центральных. Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

"Я не исключаю, что уже сейчас в "высоких кабинетах" рисуют первые проекты документов, описывают будущие гарантии. Зная темперамент украинского президента, я уверен, что уже несколько человек в Киеве сидят над текстом, выписывая каждую запятую – и уже готовят переводы для европейских столиц. Так что эта тема точно не исчезнет. Она была и остается одной из центральных", – сказал он.

Оценивая выступление Трампа, дипломат сказал, что конкретики в нем почти не было.

"Было что-то из серии: "Мы поддержим, мы будем рядом, но основное бремя возьмут на себя европейцы, а мы поможем", – отметил Веселовский.

Он добавил, что это красивые формулы, однако не прозвучало ни одного слова о самом важном: прикрытии воздуха и закрытии украинского неба, военно-морском присутствим в Черном море, а также о военной инфраструктуре.

Что известно о позиции США

Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами во время встречи в Белом доме договорились о разработке гарантий безопасности для Украины. Хотя США в предоставлении таких гарантий участвовать непосредственно не будут, группу, которая их разработает, возглавил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщили СМИ.

Вместе с Рубио будут работать украинские и европейские советники по национальной безопасности, а также представители НАТО.

Дональд Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха. Белый дом заявил, что воздушная поддержка является одним из вариантов, который рассматривается.

Что говорят в Украине и Европе

Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали, в частности, гарантии безопасности для нашего государства. Это – ключевой вопрос, он является стартом к окончанию войны, развязанной РФ. Зеленский сказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это в частности сильная армия, производство дронов и оружие от США.

"Коалиция желающих" готова развернуть многонациональные силы в Украине после завершения боевых действий. Также европейские страны помогут обеспечить защиту воздушного и морского пространства и восстановление Вооруженных сил Украины.

Встреча европейских чиновников во вторник, 19 августа, была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну, сообщили СМИ.

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что гарантии безопасности для Украины должны быть достаточно сильными и надежными. Они должны сдержать Россию от перегруппировки и повторного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, военные лидеры стран НАТО встретятся в среду, 20 августа, чтобы обсудить войну в Украине и пути дальнейших действий. Это произойдет на фоне того, что Вашингтон и европейские столицы прорабатывают детали того, какими могут быть гарантии безопасности для Киева.

