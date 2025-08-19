Военные лидеры НАТО проведут встречу насчет Украины: известна дата и тема

Военные лидеры стран НАТО встретятся в среду, 20 августа, чтобы обсудить войну в Украине и пути дальнейших действий. Это произойдет на фоне того, что Вашингтон и европейские столицы прорабатывают детали того, какими могут быть гарантии безопасности для Киева.

Встреча состоится в формате видеоконференции. Как пишет Reuters, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Кто будет на встрече и о чем будут говорить

Командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич проинформирует начальников оборонных ведомств о результатах встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске на прошлой неделе.

"Поскольку дипломатические усилия по обеспечению мира в Украине продвигаются, мы с нетерпением ждем обновленную информацию от Гринкевича по текущей ситуации с безопасностью", – отметил Драгоне.

Ожидается, что на встрече будет присутствовать глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Дэн Кейн, но планы могут измениться.

Британское правительство заявило, что "коалиция желающих", которая собралась во вторник в виртуальном формате, договорилась о том, что их группы планирования встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины.

Какими могут быть гарантии безопасности

Дональд Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха. Белый дом заявил, что воздушная поддержка является одним из вариантов, который рассматривается.

"Это вариант и возможность. Я не буду исключать ничего, что касается военных вариантов, которые есть в распоряжении президента... Могу сказать, что он окончательно исключил возможность ввода наземных войск", – заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Официальные лица сообщили Reuters, что Пентагон проводит плановые учения относительно того, какую поддержку Вашингтон может оказать, помимо простой поставки оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали, в частности, гарантии безопасности для нашего государства. Это – ключевой вопрос, он является стартом к окончанию войны, развязанной РФ.

Зеленский рассказал, из каких частей могут состоять гарантии безопасности для Украины. Это в частности сильная армия, производство дронов и оружие от США.

