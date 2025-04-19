Тарталетки из лаваша, с крабовой начинкой за 10 минут для пасхального стола: рецепт самой простой закуски

Тарталетки – самая простоя и быстрая закуска для праздничного стола. Готовить их можно с самыми разными начинками, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток из лаваша, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш

Крабовые палочки

Майонез

Кукуруза

Яйца

Специи

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на куски, выложите в форму для кексов и посушите в духовке 7 минут при 180 С.

2. Начинка: порежьте кубиком яйца и крабовые палочки, добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

3. Выложите в формы из лаваша начинку и можно есть!

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