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Тарталетки из лаваша, с крабовой начинкой за 10 минут для пасхального стола: рецепт самой простой закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
255
Тарталетки из лаваша, с крабовой начинкой за 10 минут для пасхального стола: рецепт самой простой закуски

Тарталетки – самая простоя и быстрая закуска для праздничного стола. Готовить их можно с самыми разными начинками, которые вы любите.

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Закуски для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток из лаваша, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Крабовые палочки
  • Майонез
  • Кукуруза
  • Яйца
  • Специи

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на куски, выложите в форму для кексов и посушите в духовке 7 минут при 180 С.

Основа для блюда

2. Начинка: порежьте кубиком яйца и крабовые палочки, добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

Начинка из крабовых палочек

3. Выложите в формы из лаваша начинку и можно есть!

Готовые тарталетки

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