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Тарталетки из лаваша, с крабовой начинкой за 10 минут для пасхального стола: рецепт самой простой закуски
Тарталетки – самая простоя и быстрая закуска для праздничного стола. Готовить их можно с самыми разными начинками, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток из лаваша, с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Крабовые палочки
- Майонез
- Кукуруза
- Яйца
- Специи
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте на куски, выложите в форму для кексов и посушите в духовке 7 минут при 180 С.
2. Начинка: порежьте кубиком яйца и крабовые палочки, добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
3. Выложите в формы из лаваша начинку и можно есть!
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