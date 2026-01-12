Таро-гороскоп на неделю 12–18 января: какие решения изменят планы знаков зодиака

Астролог, таролог и нумеролог Сильвестер Хордецкий обнародовал недельный Таро-гороскоп на период с 12 по 18 января 2026 года. По его прогнозу, ближайшие дни будут эмоционально насыщенными и потребуют взвешенных решений, которые могут повлиять на долгосрочные планы.

По его словам в dziendobry, Таро советует избегать поспешных действий, внимательно относиться к информации и не открывать всех намерений ни в работе, ни в личной жизни. Неделя будет способствовать тем, кто умеет контролировать эмоции, анализировать ситуации и доверять интуиции без потери здравого смысла.

Овен. Четыре пентакля

Неделя требует сдержанности в словах и действиях. Не стоит делиться планами, финансовыми успехами или личным счастьем. На работе воздержитесь от вмешательства в чужие дела и необдуманных обещаний. В отношениях царит близость, но лучше сохранять приватность.

Телец. Девятка пентаклей

Удача сопутствует профессионалам и стабильным парам. Неделя благоприятна для проверенных решений и традиций. В работе не экспериментируйте без надобности. В личной жизни стоит укреплять долговременные связи; одиноким следует быть осторожными с ревностью.

Близнецы. Десятка пентаклей

Время действовать исключительно в рамках правил и договоренностей. Ложь или манипуляции быстро станут очевидными. На работе благоприятный период для специалистов с опытом и юридической сферы. В отношениях – стабильность и поддержка.

Рак. Два пентакля

Неделя пройдет под знаком диалога и сотрудничества. Важно внимательно проверять информацию и избегать дезинформации. На работе возможны манипуляции под видом комплиментов. В личной жизни – флирт и романтика, но с осторожностью.

Лев. Королева мечей

Наступает период жесткого анализа людей и ситуаций. Возможны решения о прекращении сотрудничества или отношений. На работе вы будете требовательными к другим. В личной жизни – время для переосмысления и подведения итогов.

Дева. Паж жезлов

Занимайтесь только теми делами, в которых имеете опыт. Чрезмерный энтузиазм или спешка могут привести к ошибкам. В отношениях возможны недоразумения из-за слов или необдуманных советов.

Весы. Четыре меча

Неделя советует занять позицию наблюдателя. Не вмешивайтесь в конфликты, которые вас не касаются. На работе стоит беречь ресурсы и энергию. В личной жизни инициатива должна исходить от партнера.

Скорпион. Двойка жезлов

Период важных решений и выбора. Откладывать действия больше не удастся. На работе возможно предложение, которое изменит направление развития. В отношениях – внутренний конфликт между логикой и чувствами.

Стрелец. Звезда

Удача будет рядом, но не стоит терять бдительность. Возможны мелкие ошибки по невнимательности. На работе проверяйте информацию и избегайте рутины. В личной жизни – страсть и физическая близость.

Козерог. Луна

Неделя откроет правду и истинные намерения окружающих. На работе возможны интриги и дезинформация. В личных отношениях стоит ограничить постороннее влияние и не доверять слухам.

Водолей. Колесница

Время активных действий и побед, но с риском манипуляций со стороны других. На работе возможны поездки и изменения формата работы. В отношениях вероятны временные разлуки или дистанция.

Рыбы. Восьмерка кубков

Решения на этой неделе могут быть окончательными. Конфликты способны быстро обостряться. На работе возможно завершение сотрудничества или сложные переговоры. В личной жизни стоит избегать провокаций.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

