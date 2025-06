Тайвань инвестировал 1 миллион долларов в компьютеризацию украинских школ

96 школ из Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областей, в которых учатся более 65000 учеников, получили новую технику для кабинетов информатики и лабораторий робототехники. 33 учителя информатики повысили квалификацию по преподаванию STEM, программирования на языке "Phyton" и робототехники. Старшеклассники из 72 школ получили практический опыт командной работы, развития стартапов и деловых переговоров.

Видео дня

Год назад демократический Тайвань поддержал украинскую молодежь и школьное образование. Один миллион долларов благотворительной помощи в рамках проекта "Leave no one behind partnership" направили на инновационное обучение и технику для школьных кабинетов информатики во Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

"Посетив Тайвань я предложил коллегам партнерство и сотрудничество в гуманитарной сфере. Ведь это страна с чрезвычайно развитыми технологиями. Их опыт стоит позаимствовать, обучать украинскую молодежь инновационно. Эта идея понравилась нашим тайваньским партнерам и общественная организация "Всеукраинский демократический форум" начала благотворительный проект инновационного образования и компьютеризации "Не оставить никого в стороне партнерства". Важно было не только подарить школам очень нужные современные компьютеры и наборы робототехники, но и дать уникальные знания детям, повысить квалификацию педагогов и таким образом повысить качество образования", - рассказал Княжицкий.

143 школы подали заявки на участие в проекте. По двое учителей информатики из 24 школ были отобраны для участия в специально разработанной первой образовательной программе "Code&Create" в Украинском католическом университете. Успешно завершив обучение в УКУ, педагоги получили сертификаты о повышении квалификации и комплекты новой техники: ноутбуки, наборы робототехники, проекторы с экранами в каждую школу. Еще часть школ привлекли к отдельному образовательному направлению проекта - лагерям предпринимательства и инноваций. Команды старшеклассников изучали методику дизайн мышления, канву бизнес модели и искусство деловых переговоров.

"Каждый раз в лагерях подростки удивляли своей активностью и инновационными решениями. Например, предложения производства VR-очков для обучения, чехлов для гаджетов с индикаторами уровня загрязнения воздуха, умных бутылок, которые будут напоминать о необходимости пить воду, а также гостиницы для животных, экологические фермы, системы дронов для полива полей и другие интересные и полезные идеи", - делится впечатлениями координатор проекта Ульяна Пак.

По ее словам, учителя, которые прошли обучение в УКУ уже создали собственное сообщество и готовы делиться опытом, знаниями, новейшими методиками преподавания с коллегами из других школ.

При поддержке Тайваня удалось охватить инновационным обучением и компьютеризировать 96 школ, в которых учатся более 65 000 учеников. Это учебные заведения из городских и сельских общин, из горной местности. Все школы-участницы украинско-тайваньского проекта "Leave no one behind partnership" получили новые кабинеты информатики.

"Технологии должны быть одинаково доступными для всех детей, - отмечает Николай Княжицкий, - Мы передали в школы 1248 ноутбуков, 420 наборов робототехники. Цели проекта достигнуты: с нового учебного года ученики будут работать с современной техникой, а учителя будут мотивировать молодежь к изучению информационных технологий. Мы получили еще очень много отзывов и пожеланий от учебных заведений: еще много школ нуждаются в поддержке и новых знаний. Работаем над тем, чтобы проект продолжался и даже несколько расширился. Спасибо Тайваню за возможности развивать молодежь с технологиями и демократическими ценностями".