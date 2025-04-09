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Сытные трубочки из лаваша с пюре и колбасой: самый простой рецепт блюда для перекуса
Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, трубки с разными начинками, а также пироги, и даже десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек с картофельным пюре, с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- 1 упаковка лаваша
- 500 г картофельного пюре
- 200 г колбасы или копченой грудинки
- 200 г сыра
- зелень укропа
- 3 шт яиц
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сварите картофель, сделайте из него пюре, добавьте укроп.
2. Порежьте колбасу кубиком, сыр натрите.
3. На лаваша выложите слой пюре, сверху колбасу и сыр, сверните.
4. Пожарьте трубочки в яичном кляре до золотистости.
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