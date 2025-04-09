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Сытные трубочки из лаваша с пюре и колбасой: самый простой рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
633
Рецепт блюда

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, трубки с разными начинками, а также пироги, и даже десерты.

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Сытные трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек с картофельным пюре, с колбасой и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 упаковка лаваша
  • 500 г картофельного пюре
  • 200 г колбасы или копченой грудинки
  • 200 г сыра
  • зелень укропа
  • 3 шт яиц
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Сварите картофель, сделайте из него пюре, добавьте укроп. 

Картофельное пюре

2. Порежьте колбасу кубиком, сыр натрите. 

Приготовление блюда

3. На лаваша выложите слой пюре, сверху колбасу и сыр, сверните.

Сколько жарить трубочки

4. Пожарьте трубочки в яичном кляре до золотистости. 

Готовые трубочки с пюре

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