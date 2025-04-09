Сытные трубочки из лаваша с пюре и колбасой: самый простой рецепт блюда для перекуса

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и сытных блюд, например, трубки с разными начинками, а также пироги, и даже десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек с картофельным пюре, с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

1 упаковка лаваша

500 г картофельного пюре

200 г колбасы или копченой грудинки

200 г сыра

зелень укропа

3 шт яиц

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, сделайте из него пюре, добавьте укроп.

2. Порежьте колбасу кубиком, сыр натрите.

3. На лаваша выложите слой пюре, сверху колбасу и сыр, сверните.

4. Пожарьте трубочки в яичном кляре до золотистости.

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