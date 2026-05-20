Сырский ответил, когда в Украине начнется демобилизация

До завершения российской агрессии демобилизации в Украине ждать не стоит. Сейчас можно говорить только об увольнении во время войны.

Его механизм сейчас разрабатывают в Министерстве обороны и в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Милитарному".

Что сказал Сырский

Главнокомандующий ВСУ считает вопрос увольнения военнослужащих очень важным. По его словам, демобилизация военнослужащих состоится, когда закончится война, сейчас же речь идет об увольнении во время войны.

"Это важный вопрос, который открывает для наших военнослужащих "свет в конце тоннеля". Над этим мы активно работаем с Минобороны. Все анонсированные президентом инициативы мы рассмотрели среди руководящего состава", – отметил Сырский.

Он добавил, что военное руководство украинского войска разобралось со всеми положениями контракта и со всеми видами денежного обеспечения. По словам главкома, сейчас идет процесс обсуждения непосредственно в частях.

"Мы ввели такую модель, где в обсуждении принимают участие все военнослужащие. Мы проводим соответствующие замеры, аналитику, чтобы учесть все положительные и отрицательные моменты, потому что это чувствительный процесс", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВМУ подчеркнул: в стране продолжается война и всеобщая мобилизация. Однако несмотря на то, что боевые действия продолжаются – эта мобилизация должна иметь логическое завершение.

"Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность иметь отсрочку, в зависимости от того срока, который он провел на поле боя. Но этот процесс продолжается сейчас", – заверил Сырский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое решение по демобилизации готовят в Украине. Для военнослужащих и новобранцев могут ввести три типа контрактов с разной продолжительностью службы. Однако против демобилизации тех защитников, которые уже длительное время участвуют в отражении полномасштабной агрессии РФ, выступает Генеральный штаб ВСУ. Основная причина заключается в опасениях относительно риска уменьшения укомплектованности армии.

