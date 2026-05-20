Утечка кремлевских документов впечатляет. Если коротко, интрига такова: иллиты готовятся к послевоенной жизни, потому что не могут уже слышать о войне, но не знают, как сказать ху*лу, что он полностью вср*лся в Украине: мол, он никого не слушается и отбился от рук. Особую пикантность ситуации можно придать, предположив, что путин уже третий год лежит в морозильнике на даче в ново-огарево, а под его видом войну ведут те самые иллиты.

Но, если путин и жив, это ничего не меняет: вся россия целиком до последнего харошева рускава в Барселоне или Монако это и есть коллективный путин, и нет разницы, есть ли кто-то в кремле или нет: все равно вокруг кремля миллионы путиных. Ходят в деревянные нужники, вальсируют под баян и ненавидят Украину больше всего.

А пока живой или мертвый, как кот Шредингера, путин едет в Китай. Учитывая то, что Председатель Си смеялся даже над огромным желтым цыпленком, он будет смеяться и над ху*лом, потому что такой уж традиционный китайский юмор. Для начала разговора путин ввел скидку на скидку на росгаз для Китая, именно в момент, когда взорвался и горит уже масковский НПЗ. А вместо благодарности за газ Председатель Си сказал: "Путин пожалеет о войне в Украине".

О чем эта фраза, вообще невозможно понять, потому что вот моя история из старинного общения с китайцами: после переговоров мне опытные люди сказали: "Вам казалось, что партнеры сказали "да"? На самом деле они сказали "нет". Потому что вы слушали сами слова, а смысл был в паузах между словами". Так же Си мог сказать: "Ветер с Востока побеждает ветер с Запада" или "Все идет, как эти воды, каждый день и каждая ночь", или "Путь в тысячу ли начинается с первого шага", или просто заказать обед. Неважно.

Какой бы смысл ни был у этого месседжа, Си вытрет ноги о ху*ла, потому что Повелитель Вселенной вытирает ноги о любого из-за своего статуса, а на ху*ла он ср*ть хотел, Приамурье и Сибирь Китай заберет и так, силами НОАК, вооруженной саперными лопатками и красненькими цитатничками неважно кого: хоть Мао, хоть Си, хоть Цинь Шихуанди, потому что между ними нет разницы, как ее нет между любыми китайцами: все на одно лицо.

Но, пока мнимый (или все же нет?) путин целует унты повелителю, русским, которые остались одни дома, нужна движуха, и под этой эгидой с 19 до 21 в России ядерные учения – они начались через 2 дня после рекордного удара по маскве. Это крупнейшие учения за последние годы: 64 тыс. личного состава, 7800 единиц техники, 200 ракетных пусковых, 140 самолетов, 73 корабля, 13 подводных лодок.

Вероятно, эта большая перетряска ядерного хлама прошлого столетия имеет целью найти хотя бы одну рабочую боеголовку. Что это будет означать для Украины и особенно горы Щекавица, мы скоро узнаем на собственном опыте. Скорее всего не будет означать ничего – традиционно. Очередной пук в муку.