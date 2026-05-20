После ударов по Москве и визита в Китай Кремль готовится отыграться: что может сделать Путин и какие у него есть варианты? Интервью с Бессмертным

Очередной, между прочим, уже 25-й по счету визит Владимира Путина в Китай уже давно перестал быть обычным дипломатическим ритуалом. Российский диктатор оказался в ситуации, когда характер отношений между Пекином и Вашингтоном напрямую влияет на его перспективы как в войне против Украины, так и в экономически-политическом выживании в целом. После переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Кремле явно нервничают, ведь РФ рискует окончательно превратиться для КНР исключительно в инструмент большой игры с США.

Видео дня

Дополнительной нервозности Кремлю добавляют последние удары по Москве и российской инфраструктуре. Они стали не только военным, но и политическим сигналом. Россия постепенно теряет образ недосягаемого и полностью защищенного государства даже для собственных союзников. То есть, Путин приехал в Пекин в момент, когда, если использовать любимую риторику американского президента, "карт" у Кремля постепенно становится все меньше. Москва уже не может диктовать условия так, как пыталась делать раньше. Санкционное давление накапливается, расходы на войну растут, а зависимость от Китая только растет.

При этом, хотя Китай остается главной экономической опорой РФ, Пекин не демонстрирует готовности жертвовать собственными глобальными интересами ради Москвы. Для Си Россия важна до тех пор, пока она полезна в противостоянии со Штатами и не создает чрезмерных рисков для китайской экономики из-за масштабной эскалации.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Путин в Си после Трампа. Для того, чтобы более детально понять, что возможно будет обсуждаться в Пекине, давайте вернемся к результатам встречи, которая состоялась несколько дней назад – Си Цзиньпин и Трамп.

– Думаю, все заметили, что после возвращения Трампа, особенно в интервью Fox News, он выглядел очень растерянным, даже потерянным. Взгляд в пространство, сонливость, усталость. Было видно недовольство результатами, которые он привез из Пекина. Есть еще одна важная вещь. Обратите внимание на это замедление и определенную паузу в Персидском заливе, несмотря на то, что поступило очередное предложение, которое было отклонено. Затем прозвучало обращение лидеров стран Персидского залива. Здесь возникает вопрос: была ли эта инициатива вообще? Но очевидно, что Трамп ожидает завершения визита Путина в Си.

Надо также отметить, что Си Цзиньпин говорил не только от себя. Он говорил и от Путина, и от Хаменеи. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: если исходить из реального хода событий, а не из описаний, которые, по моему мнению, во многом надуманы, результаты очень скромные, если это вообще можно назвать результатами. Их суть заключается в определенных коммерческих соглашениях, которые не влияют ни на региональную политику, ни на континентальную, ни на геополитическую ситуацию. Это лишь сохранение существующего состояния. Моя позиция заключается в том, что это абсолютно не изменит ситуацию. Более того, могу сказать, что этот неприятный финал встречи Си Цзиньпина и Трампа явно играет в пользу укрепления оси зла – Пекина, Москвы и Тегерана.

В этой ситуации очевидно, что Трамп вынужден будет искать выход из тупика, в который попал. И не только в Персидском заливе. Даже если сейчас он не переключится на тему российско-украинских переговоров, жизнь заставит его вернуться к ней через две недели или через месяц. Все четче становится понятно: решение проблемы Ормузского пролива, Оманского пролива и в целом ситуации в Персидском заливе лишь уменьшает напряжение, но не решает проблему.

Проблема решается через ответ на вопрос российско-украинской войны. Однако ни в двустороннем разговоре между Трампом и Си Цзиньпином, ни в последующих заявлениях этому не уделили должного внимания. То, что сейчас пишут и еще будут писать, лишь подтверждает: в геополитических раскладах именно российско-украинская война является определяющей. И это уже пора понять всем. К сожалению, Трампу до этого еще очень далеко.

Что касается нынешней ситуации, то, по моему убеждению, позиция Путина будет очень жесткой. Поставки оружия Китаем и Россией в Иран продолжатся. Наращивание экспорта иранской нефти увеличится как в Китай, так и в Россию. Финансирование военно-промышленного комплекса – и российского, и иранского – также будет расти. Однако это не изменит ситуацию. Объясняю еще раз: судьба мира решается именно в ходе российско-украинской войны, а не в ситуации вокруг Персидского залива.

– Не кажется ли вам, что еще одним следствием несколько провальной встречи с Си стало то, что Трамп все же начинает понимать: европейские союзники нужны Соединенным Штатам? Во-первых, отмечается, что на борту самолета, возвращаясь обратно, Мерц звонил Трампу по поводу результатов встречи. И, как сообщают СМИ, они обсудили согласованную позицию Вашингтона и Берлина перед саммитом НАТО по Украине. И это впервые за последние месяцы, учитывая риторику Трампа в отношении Мерца, НАТО и собственно Украины. Во-вторых, Трамп наконец вспомнил Стармера и заявил, что его отставка была бы негативным развитием событий, мол, он поддерживает британского премьера.

– Вы правы почти во всем. Но есть один нюанс. Мерц не согласовывал с Трампом решение НАТО по Украине. Он лишь информировал о том, как Европа сотрудничает с Украиной. Больше никаких согласований или отчетов по этому вопросу Европа Соединенным Штатам предоставлять не будет. Более того, после тех провальных вещей, которые позволил себе Дональд Трамп в отношении Европы, она фактически игнорирует его в вопросах ситуации в Персидском заливе. Обратите внимание: без реакции осталась его последняя инициатива по созданию коалиции в Ормузском проливе. Европа в свое время предлагала помощь, но он от нее отказался. Повторения уже не будет.

Саммит НАТО будет совсем скоро. И очевидно, что там будут говорить о взаимодействии между Украиной и НАТО, между Европой и НАТО, между Германией и НАТО. И теперь уже никто не будет согласовывать с Трампом формат сотрудничества с Украиной. Все эти соглашения, которые сейчас подписывают европейские страны с Украиной – совместное производство, совместное финансирование – только подтверждают это.

Еще год назад я говорил, что мы дойдем до момента, когда каждая европейская страна будет стремиться к отдельному соглашению с Украиной. Так сейчас и происходит. И это не только фактор давления на Дональда Трампа. Рубио просто признал факт. Реальный факт. Учения, которые проходили в Европе, это подтвердили. И в этом вопросе с Трампом уже никто советоваться не будет.

Помните, что Трамп говорил о Мерце? Сколько негатива вылил наружу. Теперь же когда Германия фактически перевела свою индустрию на оборонно-промышленный комплекс, когда даже Deutsche Telekom включился в оборонные проекты, немцам стало безразлично, какую позицию занимает Трамп. Теперь они будут диктовать ситуацию и вести за собой Европу.

Германия набирает обороты и становится очевидным лидером Европы. Великобритания формирует собственный оборонно-промышленный комплекс, исходя из интересов Европы. А что в это время имеет Дональд Трамп? Вместо того, чтобы еще несколько месяцев назад говорить о формировании коалиции, он провалил этот вопрос и попал в ловушку в Персидском заливе.

– Если говорить о визите Путина в Си. Кстати, это уже 25-й визит, как подсчитали китайские СМИ. Что очень показательно. Что может стать ключевой темой переговоров на этот раз? Насколько Китай заинтересован в завершении войны против Украины и в недопущении ее неконтролируемой эскалации? И что означает сообщенная FT фраза Си о том, что Путин пожалеет о войне против Украины?

– То, что Путин пожалел, понятно уже давно. Это секрет Полишинеля. Все прекрасно понимают, что это не просто ошибка, а преступление, которое для самого Путина стало и личной, и политической катастрофой.

– Но когда такие слова звучат на самом высоком уровне от твоего ближайшего союзника, может ли это свидетельствовать о смене акцентов и самого восприятия войны в КНР?

– В данном случае риторика Си Цзиньпина во время встречи была построена исключительно под Дональда Трампа. И фраза о том, что Путин пожалел, также была адресована Трампу, который пытается заключить сделку с Путиным, чтобы оторвать его от Си Цзиньпина. Но Трамп ошибочно думает, что об этом не знает Китай. Си Цзиньпин и Путин постоянно обсуждают такие вещи.

Теперь к теме Путина и Си Цзиньпина. Кремлю нужно увеличение финансирования военно-промышленного комплекса, оружие, ресурсы, сырье и технологии. И Си Цзиньпин будет действовать так, чтобы удерживать Путина в войне против Украины, не позволяя ему проиграть. Поэтому стоит ожидать, что помощь Китая России будет расти. Но в то же время Си Цзиньпин прекрасно понимает: Трамп – человек непредсказуемый. Он может быть мягким, а потом внезапно принять очень жесткие решения. Поэтому Китай не будет перегибать палку помощи на российском направлении.

Вся нынешняя политика Пекина и Москвы в значительной степени базируется именно на не прогнозируемости Дональда Трампа. Им выгодно держать его в состоянии растерянности, когда он не способен адекватно оценить ситуацию и не понимает, что делать дальше. Поэтому они и в дальнейшем будут поддерживать Иран – экономически, финансово, военно и политически. Им нужно, чтобы Трамп оставался втянутым в проблемы Ближнего Востока и не мог выйти из этой ловушки.

Они прекрасно понимают, что Трампу в конце концов придется возвращаться к переговорам между Россией и Украиной и через этот процесс восстанавливать отношения с Европой. Но теперь роль Украины уже другая. Это видно и по поведению президента Зеленского, и по поведению Буданова, и по действиям Офиса президента. Другой вопрос – как будет развиваться ситуация внутри страны. Поэтому да, Китай будет поддерживать Россию, но не позволит ей "вырастить крылья". Нынешняя ситуация – шанс для Украины.

– После визита Трампа в Си американцы и китайцы все же достигли по крайней мере временное перемирие по многим вопросам. Может ли это каким-то образом сказаться на двусторонних отношениях Пекина и Москвы? Возможно, Си Цзиньпин станет прохладнее относиться к прихотям Путина? Или никаких изменений вообще не будет?

– Китай и Россия не повторят ситуацию, которую в свое время разыграл Киссинджер. Ни в прямом, ни в обратном смысле этого не будет. Россия, если возникнет такая необходимость, готова будет отдать хоть территории за Уралом. И Путин сделает это лишь ради того, чтобы удержаться у власти. Он будет торговать территориями, ресурсами, ценами – чем угодно. Но разрыва между Китаем и Россией не будет. Пусть об этом не мечтают ни США, ни Европа.

В этой ситуации есть только один ответ – полное поражение России в войне против Украины. И, по моему мнению, даже Китай в определенный момент это примет, когда поймет, что Россия становится для него непосильным бременем. Ситуация движется именно в этом направлении. В Пекине рано или поздно поймут, что бесконечно тянуть Москву уже не получится. Просто не за что будет. Но сейчас никакого разрыва не будет. Это немыслимо. Потому что и в Пекине, и в Москве прекрасно помнят исторический урок времен Мао Цзэдуна и Хрущева, когда Киссинджер вместе с Никсоном фактически переиграли их. Повторения такого сценария они не допустят. Другое дело, что война и расходы Москвы могут достичь такого уровня, который даже Китай не сможет тянуть. То, что сейчас тратит Путин на войну, уже сопоставимо с масштабами Второй мировой войны. И очевидно, что для Китая это будет становиться все дороже.

Теперь относительно способности Дональда Трампа влиять на эту ситуацию. Его влияние будет уменьшаться. Отношение к нему будет примерно таким: "говори себе дальше". Его будут принимать, давить руку, но реальные решения будут приниматься без него. Все видят, что его влияние падает. И особенно это станет очевидным, если Америка дистанцируется от НАТО, выведет войска из Европы, а Украина фактически частично заместит этот вакуум безопасности.

– Меняют ли массированные удары по Москве и области стратегическую картину? Добавляют ли они Украине переговорных "карт" в глазах США, с учетом риторики Трампа об отсутствии у Киева рычагов? И могут ли такие атаки повлиять на восприятие России и Путина со стороны Китая?

– Скажем честно: 120 беспилотников – это еще не 300 и не 500. Потому что если даже просто удвоить эту цифру, это уже будет катастрофа для РФ. И что важно – миф о "непробиваемой" российской ПВО все больше разрушается. А разрушение этого мифа – самое опасное для Кремля.

Влияет ли это на позицию Си Цзиньпина? Безусловно. Но влияет не в смысле отказа от поддержки, а в смысле желания помочь России усилить оборону. Однако возникает другой вопрос: существует ли сегодня система ПВО, способная гарантированно защититься от таких технологий? Посмотрите, по какой траектории заходил украинский беспилотник во время удара по нефтебазе. Он несколько раз менял направление движения и буквально "обманывал" все попытки его сбить. Это означает, что на борту уже используются элементы искусственного интеллекта, способные самостоятельно анализировать ситуацию и реагировать на угрозы. А теперь представьте массированную атаку. Это означает, что мы видим кризис всей системы российской противовоздушной и противоракетной обороны. И именно поэтому эти удары разрушают миф не только о силе российской армии, но и о самом Путине как руководителе, способном контролировать ситуацию. Фактически эти атаки продемонстрировали слабость всей системы, которую он строил годами.

– Будут ли политические последствия для режима?

– В этой ситуации очевидно, что вокруг Путина начнутся внутренние брожения. Такие процессы были и раньше, но они не имели того масштаба, о котором много писали. Теперь же последствия этих атак будут проявляться уже внутри самой путинской системы. Они будут влиять и на международные отношения. Отношение к Путину, к России, к российской армии будет ухудшаться. Оценка их силы будет падать. А это значит, что доверие к переговорам с Путиным и его окружением также будет фактически обнуляться.

– Можно ли рассматривать последние шаги Кремля - упрощенное гражданство для Приднестровья, изменения по использованию армии за рубежом и фактор Беларуси – как подготовку к более широкой эскалации? Стоит ли Путин перед выбором между переговорами и новой фазой мобилизации и масштабного увеличения давления на Украину?

– Полноценная мобилизация в России фактически невозможна. Потому что это напрямую грозит внутренним бунтом. Да, Путин и дальше будет повышать ставки, но преимущественно через эскалацию риторики и давления. Реально действенным инструментом для него остаются диверсии. И такие действия против Европы и Украины могут только усиливаться.

Что касается Беларуси, то ей просто нечем воевать. Разговоры о вступлении Лукашенко в войну – в значительной степени пустые. Армия Беларуси – примерно 46 тысяч человек, преимущественно срочники. Из них лишь несколько тысяч – силы специальных операций. Такой армией вести масштабную войну невозможно.

Что касается учений с ядерной тематикой, то это в основном командно-штабные игры. Цель таких мероприятий – проверка процедур принятия решений, а также информационно-психологическое давление. Реального перемещения или подготовки к применению ядерного оружия там нет. Максимум, на что сейчас может рассчитывать Москва через Беларусь – использование ее территории для диверсий или локальных операций. Но сценария большого наступления с белорусского направления сейчас не видно. Для этого нет соответствующей группировки войск. Поэтому значительная часть нынешней риторики – скорее попытка создать атмосферу страха.

– Если посмотреть на ситуацию глазами Путина или его окружения. Украина демонстрирует все большие возможности ударов. Европа выделяет новые средства. Ситуация с США уже не так понятна для России. И даже условный "дух Анкориджа" в значительной степени исчез. Не может ли Путин думать, что "окно возможностей" все же закрывается и именно сейчас – момент для максимальной мобилизации и попытки достичь целей так называемой "сво"? Потому что дальше проблемы будут только расти.

– Если бы этот сценарий был реалистичным, мобилизация уже давно бы состоялась. Но Путин не может пойти на такой шаг. Потому что это риск масштабного внутреннего бунта. Россия всегда имела такие внутренние процессы. Если Москва объявит масштабную мобилизацию, это лишь ускорит кризис. Ресурс заключенных уже в значительной степени использован. Количество осужденных в колониях резко сократилось за последние годы. А кладбища, которые разрастаются по всей стране, лишь усиливают напряжение. И это постепенно формирует массовое неприятие Путина. Даже социология уже показывает ухудшение отношения к нему. Поэтому любые новые жесткие решения будут только углублять кризис.

– То есть, по вашему мнению, у РФ уже нет серьезных инструментов для резкого ужесточения войны?

– Налоги уже подняты. Мобилизационный ресурс в значительной степени исчерпан. Любые новые радикальные шаги лишь ускорят внутреннюю дестабилизацию. Остается просить помощи у Китая или КНДР. Но даже с северокорейским контингентом стало понятно, насколько это проблемно. Поэтому резкие шаги могут не усилить Россию, а лишь ускорить агонию режима. Да, Путин будет продолжать войну и пытаться повышать ставки. Но на радикальные решения он, скорее всего, не пойдет.