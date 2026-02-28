Погиб, отражая штурм врага: на Полтавщине попрощаются с Героем Игорем Бондаренко. Фото

На Полтавщине 28 февраля попрощаются с защитником Игорем Бондаренко, отдавшим жизнь за Украину. Воин погиб, отражая штурм врага в Донецкой области.

Судьба защитника оставалась неизвестной почти два года, только недавно его гибель подтвердили с помощью ДНК-экспертизы. О потере сообщили в Карловской громаде.

Что известно о Герое

Родился Игорь Бондаренко 3 ноября 1985 года в городе Карловка на Полтавщине.

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина стал в ряды Вооруженных сил Украины. Службу нес в должности водителя эвакуационного отделения в ремонтно-восстановительном батальоне 110 отдельной механизированной бригады в звании рядового.

Вместе с побратимами Игорь Бондаренко защищал от российских оккупантов украинскую Донетчину. А 30 мая 2024 года он принял свой последний бой под Новоалександровкой Покровского района.

В тот день, после вражеского штурма, связь с Игорем Бондаренко оборвалась, до недавнего времени он считался пропавшим без вести. А в феврале экспертиза ДНК подтвердила гибель Героя.

Прощание с воином запланировано на 28 февраля.

Кортеж с телом Героя будет двигаться в 11:40 от городской больницы по маршруту: ул. Успенская – переулок Максименко – ул. Великотырновская – ул. Гимназическая - ул. Спартака, д.31.

"Склоняем головы в скорби и выражаем искренние слова соболезнования родным и близким павшего Героя, разделяем их боль невосполнимой утраты. Вечная память и дань уважения нашему Защитнику! Просим жителей громады достойно провести в последний земной путь Героя. Поддержите семью погибшего в это трудное время", – призвали в громаде.

В Вечность Игорь Бондаренко ушел в возрасте 38 лет.

