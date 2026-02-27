'Порядочный и добрый человек': на Днепропетровщине погиб водитель-санитар с Полтавщины. Фото

В годовщину российского полномасштабного вторжения – 24 февраля 2026 года – погиб украинский воин, водитель-санитар Юрий Сидоренко. Младшему сержанту было 45 лет.

Видео дня

Трагическую весть подтвердил в Facebook Лохвицкий городской совет (Полтавская область). "Герои не умирают. Они всегда рядом", – написали представители местной власти.

Что известно о нашем защитнике

Сидоренко Юрий Алексеевич родился 2 июля 1980 года в городе Лохвица. Окончил местную школу № 1, трудовой путь начал в совхозе им. Мичурина на Полтавщине в 1997-м.

В 2012 году переехал в село Яхники, работал в ООО "Дружба Яхниковская". С 2016-го работал в Яхниковском сельском совете, с 2021-го – в КП "Добробут-сервис".

"Он был порядочным, добрым человеком, который всегда готов прийти на помощь другим. Именно с такой человечностью он выполнял и свой воинский долг, спасая жизни других", – рассказали в громаде.

Воин погиб 24 февраля в Днепропетровской области при исполнении служебного долга.

У него остались большая семья: мама Екатерина Григорьевна, сестры Светлана, Ольга, Оксана, Наталья, Алла и Татьяна, брат Александр, жена Нина Николаевна и сыновья Алексей и Денис.

"Вместе с вами разделяем горе и низко кланяемся памяти Героя. Вечный почет и вечная память Юрию Сидоренко", – написала пресс-служба мэрии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 февраля на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Жорновка Киевской области Иван Палий. Солдат служил в 153-й ОМБр.

– Также на фронте оборвалась жизнь военнослужащего с Полтавщины Виталия Худолия. Погиб Герой 5 февраля в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!