Связано с языческой богиней: как возникло английское название Пасхи Easter

Украинское название величайшего христианского праздника "Великдень" отсылает к весеннему равноденствию, когда день снова становится большим (эти две даты связаны между собой). Другое название – Пасха родственно еврейскому празднику Песах, во время которого, согласно Евангелию, Христос умер на кресте и воскрес.

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А задумывались ли вы, откуда появилось английское название Easter? У этого слова нет такого простого объяснения. Разобраться в его происхождении попробовало издание Crosswalk.

Конечно, как и большинство христианских праздников, Пасха, то есть Easter прочно срослась со своим языческим предшественником. В сознании западного человека этот праздник связан с традицией искать спрятанные окрашенные в яркие цвета яйца и собирать их в корзину, а также с образом кролика. Оба эти символа были атрибутами дня, посвященного древнегерманской богине Остаре (ее также называют Эострой). На древнеанглийском ее имя пишется так: Ēastre, а на древневерхненемецком – *Ôstara

Кто такая Остара

Единого мнения по поводу того, в какой культуре возник этот образ, у историков нет. Так же как неизвестно, кто первым связал образ Остары с яйцами и кроликами. Однако она несомненно символизировала для германских народов весну, пробуждение природы, цветение и плодородие. С возрождением природы мы до сих пор ассоциируем и Пасху. В честь этой богини даже называли один из весенних месяцев – Остарамонат.

Когда впервые возник образ Остары тоже установить не удается. Она тесно связана с англосаксонскими религиями и мифами, но мы не видим ее имени в литературе до 1200-х годов, когда она упоминается в работах богослова Беды Преподобного.

Находят корни богини также в скандинавской мифологии. Кто-то даже связывает ее с аккадской богиней плодовитости Иштар. Ее изображения часто окружены символами яиц.

Почему название Easter связано с именем Остары

Связь здесь имеет примерно такую же логику, как и украинское название "Великдень". Славянским язычникам довольно легко было экстраполировать празднование весеннего равноденствия на христианский праздник Пасхи, ведь оба имели схожий смысл. Так же и германские народы естественным образом перенесли традиции чествования Остары на праздник Воскресения Христа, ведь и то, и то происходило в середине весны.

Все эти праздники на символическом уровне означают победу жизни над смертью, воплощенную в весеннем пробуждении природы. Христиане при этом углубили духовное содержание, придав ему мотив спасения бессмертной души и искупления всех грехов человечества.

Церковь также смогла адаптировать языческую традицию угощения в день весеннего праздника окрашенными яйцами. Они тоже стали символом воскресения Христа, ведь яйцо кажется чем-то безжизненным из чего выходит живое существо – птенец. Именно поэтому современные христианские церкви не отрицают традиции красить яйца, а также печь специальный праздничный хлеб и изображать кролика или баранчика.

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