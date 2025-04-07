Можно ли печь пасху в Страстную пятницу: какие запреты существуют

Последняя неделя перед Пасхой, также называемая Страстной – это время активной подготовки к празднованиям. В частности, в Украине в эти дни принято печь ритуальный хлеб – пасхи.

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Однако, по народным традициям, выпекание пасх на один день прекращают. Считается, что готовить их нельзя в Страстную пятницу. OBOZ.UA изучил народные и церковные традиции, объясняющие этот запрет. А также рассказывает, когда и почему его можно нарушить.

Почему пасхи не выпекают в Страстную пятницу

Согласно церковному календарю, пятница Страстной недели считается самым скорбным днем года. Именно в пятницу был распят на кресте Иисус Христос. Поэтому христиане проводят этот день в смирении и скорби. Считается, что все земные дела нужно отложить, а вместо этого посетить церковную службу, помолиться за спасение человечества и стать свидетелем ритуала выноса Плащаницы.

Впрочем, как свидетельствуют этнографы, запрет печь пасхи в Страстную пятницу не так уж строг. Так хлеб, который начали изготавливать до момента выноса Плащаницы, можно закончить в тот же день. Более того, такая пасха, согласно поверьям, будет иметь целебные свойства и долго не зачерствеет. Главное – читать во время выпечки молитву "Отче наш".

Что считает церковь

С точки зрения христианской церкви, любая физическая работа в Страстную пятницу нежелательна. Как пояснил служитель собора Святого Юра УГКЦ во Львове, капеллан Львовского городского совета Павел Дроздяк, в этот день надо особо упорно бороться со злом.

Важным ритуалом Страстной пятницы капеллан назвал участие в выносе плащаницы. "Она (плащаница – ред.) имеет двойное значение. Это образ смерти, но равно же и образ победы. Потому что смерть не могла поглотить Иисуса, который был самой жизнью. И победа именно за нами, потому что последнее слово не может быть никогда за злом. Последнее слово всегда за Богом, который является властителем жизни", — сказал капеллан в эфире телемарафона "Единые новости".

Он также назвал условие, при котором можно нарушить церковный запрет на труд. По его словам, выпекать пасхи в пятницу Страстной недели не грех, если делать их для военных, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов. "Но если мы говорим, что сегодня я печу пасху ради того, чтобы мои братья и сестры по всей Украине, которые борются, то ничего страшного, если уже после обеда я буду печь пасху. Потому что я знаю, кому эта пасха будет. Мы говорим о жертве ежедневной любви, которую мы можем совершать", — сказал Павел Дроздяк.

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