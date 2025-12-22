Свет держится: накануне Дня энергетика в Киеве символически подсветили 'Родину-мать'

Компания ДТЭК подсветила монумент "Родина-мать" цветами украинского флага в рамках акции "Свет держится".

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Да, свет держится! Накануне самой длинной ночи года нам об этом напоминает "Родина-мать" с холмов вечного Киева. Не забудьте поздравить (С Днем энергетика. – Ред.) родственников, друзей и близких, причастных к этой профессии", – говорится в нем.

Отмечается, что для световой проекции не используется электроэнергия из энергосистемы.

Ранее на одной из разрушенных ТЭС ДТЭК Рината Ахметова прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра.