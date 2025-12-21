Суд на Ивано-Франковщине отправил на перевоспитание женщину, которая издевалась над мужем

На Ивано-Франковщине суд наказал женщину за регулярные проявления домашнего насилия в отношении своего мужа. Из-за злоупотребления алкоголем обидчица оказывала психологическое давление на сожителя.

Об этом говорится в приговоре Городенковского районного суда. Женщине назначили 200 часов общественных работ и "перевоспитание".

Подробности дела

Из судебного приговора известно, что из-за пьянства женщины, в семье регулярно возникали конфликты. Подсудимая оскорбляла и унижала мужа. Из-за этого состояние здоровья последнего ухудшалось.

Правоохранители неоднократно составляли протоколы, но несмотря на это женщина не прекращала оскорблять своего сожителя.

На суде потерпевший рассказал, что имеет проблемы со сном, чувствовал усталость и дискомфорт из-за постоянного психологического давления жены. Во время заседания обидчица признала вину. Суд учел, что женщина имеет несовершеннолетнего ребенка, однако по месту жительства характеризуется отрицательно.

В качестве наказания подсудимой назначили 200 часов общественных работ и обязательное прохождение коррекционной программы для обидчиков.

