Студентки-медики бросились помогать раненым, но погибли от второй ракеты: что известно о девушках, которых Россия убила в Сумах

В среду, 16 апреля, попрощались с двумя 19-летними студентками-медиками Светланой Штепой и Дарьей Лободой, которые погибли в Вербное воскресенье во время российского ракетного удара по центру Сум. Девушки были возле университета, когда одна из ракет попала в здание конгресс-холла вуза. Они бросились на помощь раненым, но погибли от взрыва второй ракеты с кассетной боеголовкой, которую запустили россияне, чтобы убить как можно больше украинцев.

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Подробнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Торопилась жить

16 апреля Светлану Штепу похоронили в селе Вербоватовка Днепропетровской области. Попрощаться с ней пришли друзья, родные и близкие люди.

Светлана с детства мечтала стать врачом-хирургом. Поэтому после окончания гимназии перешла учиться в Варваровский лицей. Тут она с первых дней учебы вместе с учительницей с увлечением занималась биологией и химией. Ей все было интересно.

"Такое впечатление, что Светлана торопилась жить, за все хваталась и пыталась все успеть. В 23-м году она участвовала во Всеукраинской олимпиаде по биологии. Также привезла диплом со Всеукраинского литературного конкурса. Ее можно было увидеть и на спортивных соревнованиях. Она была очень целеустремленной, хорошо училась и благодаря этому поступила в Сумской университет, в учебно-научный медицинский институт", – рассказывает OBOZ.UA директор лицея Ярослава Жидкова.

В школе хранится письмо в будущее, которое писала Светлана: "Я, Светлана Штепа, – известный врач, имею личный автопарк".

Когда Светлана уже училась в вузе, она приезжала в школу и советовалась с учительницей биологии. Рассказывала, что хочет выступать на конференции, а там будут старшекурсники. Девушка хотела выступить хорошо. После конференции она перезвонила учительнице и рассказала, что они отлично презентовали свою работу.

К сожалению, сбыться мечтам девушки не суждено. У нее остались родители и младшая сестра.

Мечтала помогать людям

Вместе со Светланой погибла и ее подруга Дарья Лобода.

"Даша с детства отличалась теплым и искренним отношением к людям. Мы были знакомы еще со школы, вместе готовили выступления на все праздники, придумывали идеи для мероприятий. Ее энергии, креативности и юмора всегда хватало на всех. У нее был настоящий талант в рисовании, ее работы поражали глубиной и чувственностью", – рассказала OBOZ.UA подруга Дарьи Диана Жайворонко.

По словам подруги, еще во время учебы в Прилукском профессиональном колледже девушки волонтерили, плели сетки, помогали тем, кому была необходима поддержка.

"Дарья всегда была первой, кто протягивал руку помощи, могла поддержать словом и делом", – добавляет Диана.

В колледже Дарью любили и уважали. Уже на втором курсе девушку выбрали главой студенческого самоуправления. А после двух лет обучения она сразу же поступила в медицинский институт Сумского государственного университета.

"Все очень скучали по ней, когда она ушла в вуз, не хотели отпускать такую талантливую девушку, доброго и светлого человека. Она мечтала о медицинской карьере, хотела развиваться в этой сфере, чтобы помогать людям", – рассказала подруга.

Также Дарья заботилась о животных, никогда не проходила мимо больных.

Подруги знали: если надо кому-то позвонить, чтобы просто поговорить, получить совет, поддержку или рассказать какую-то шутку, то сразу нужно набирать Дарью. Хотя она была очень занятой, но всегда находила время, чтобы выслушать своих подруг.