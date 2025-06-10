Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

В Полтаве 6 июня попрощались с 26-летним воином Кириллом Аникеевым. Разведчик взвода наблюдения 32 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины погиб в Донецкой области 30 мая.

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Решение стать на защиту родной земли молодой украинец принял, как только услышал первые взрывы ракет, которыми Россия атаковала украинские города 24 февраля, в тот же день Кирилл уже стоял в очереди под военкоматом. Об этом сообщили телеканал ИРТ и издание "Зміст".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Кириллу Аникееву было 23 года. С самого утра, как только услышав первые взрывы, он уже стоял в очереди под военкоматом в Полтаве – вместе с сотнями таких же мужчин разного возраста, которые решили дать отпор врагу.

Тогда Кирилл дал короткий комментарий местным СМИ, объяснив, почему принял такое решение.

"Я решил воевать за свою страну... Если не выйдет никто, мы так быстрее проиграем. Я родился в Украине. Хочу, чтобы Украина оставалась территорией Украины", – явно волнуясь, говорил тогда молодой человек.

С ноября 2024 года Кирилл воевал в составе 32 отдельной механизированной бригады. Был разведчиком взвода наблюдения, боевые задания выполнял в Донецкой области. Одно из них, на которое Кирилл Аникеев отправился 30 мая, стало для него последним.

Простились с молодым воином в Полтаве. Вместе с ним полтавчане провели в последний путь еще двух защитников: 39-летнего Артема Куценко и 47-летнего Валентина Синицу.

Похоронили же Кирилла Аникеева в его родном селе Яр.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве попрощались с воином, который погиб в боях в Донецкой области. Старший лейтенант Виталий Дубовой погиб в боях с российскими оккупационными войсками в Донецкой области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания 3 июня 2025 года.

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