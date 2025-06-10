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Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
3 минуты
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Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

В Полтаве 6 июня попрощались с 26-летним воином Кириллом Аникеевым. Разведчик взвода наблюдения 32 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины погиб в Донецкой области 30 мая.

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Решение стать на защиту родной земли молодой украинец принял, как только услышал первые взрывы ракет, которыми Россия атаковала украинские города 24 февраля, в тот же день Кирилл уже стоял в очереди под военкоматом. Об этом сообщили телеканал ИРТ и издание "Зміст".

Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Кириллу Аникееву было 23 года. С самого утра, как только услышав первые взрывы, он уже стоял в очереди под военкоматом в Полтаве – вместе с сотнями таких же мужчин разного возраста, которые решили дать отпор врагу.

Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

Тогда Кирилл дал короткий комментарий местным СМИ, объяснив, почему принял такое решение.

"Я решил воевать за свою страну... Если не выйдет никто, мы так быстрее проиграем. Я родился в Украине. Хочу, чтобы Украина оставалась территорией Украины", – явно волнуясь, говорил тогда молодой человек.

С ноября 2024 года Кирилл воевал в составе 32 отдельной механизированной бригады. Был разведчиком взвода наблюдения, боевые задания выполнял в Донецкой области. Одно из них, на которое Кирилл Аникеев отправился 30 мая, стало для него последним.

Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

Простились с молодым воином в Полтаве. Вместе с ним полтавчане провели в последний путь еще двух защитников: 39-летнего Артема Куценко и 47-летнего Валентина Синицу.

Стоял под военкоматом в очереди уже 24 февраля: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото и видео

Похоронили же Кирилла Аникеева в его родном селе Яр.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве попрощались с воином, который погиб в боях в Донецкой области. Старший лейтенант Виталий Дубовой погиб в боях с российскими оккупационными войсками в Донецкой области. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания 3 июня 2025 года.

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