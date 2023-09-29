Столбики термометров упадут вниз, начнутся грозы: синоптики дали прогноз для Украины на выходные. Карта

В Украине 30 сентября ожидается похолодание в западных областях. В первый день октября температура упадет также в центре и на севере, тепло останется только на востоке и юге.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра. Согласно этой информации, выходные в ряде регионов пройдут с дождями.

В субботу, 30 сентября, осадки (местами с грозами) ожидаются только в трех областях: Волынской, Ривненской и Львовской.

На западе днем будет максимум +24. Самые высокие показатели температуры – на юге (до +27). На остальной территории воздух прогреется максимум до +26 градусов.

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В воскресенье, 1 октября, дожди (местами с грозами) пройдут практически во всех регионах. Синоптики прогнозируют сухую погоду только на юго-востоке.

В западной части Украины заметно похолодает (до +19). В некоторых южных областях сохранится тепло до +27. В большинстве центральных, северных и восточных областей воздух прогреется на несколько градусов меньше, чем в субботу.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Украинская метеоролог Вазира Мартазинова считает, что в нашей стране октябрь 2023-го в целом будет теплее предыдущего, со среднемесячной температурой на несколько градусов выше нормы.

– В то же время в октябре в Украину могут прийти первые заморозки. По мнению народного синоптика Владимира Деркача, во втором месяце осени периоды потепления будет сменять холод, хотя в конце октября ожидается плавное снижение температуры.

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