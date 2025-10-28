Стоит ли праздновать Хэллоуин в Украине: что говорят в церкви

Ежегодно в конце октября в Украине все активнее отмечают Хэллоуин – праздник, который пришел из западной культуры и превратился в массовое развлечение с элементами символики потустороннего мира. Для одних это просто возможность повеселиться, для других – проявление чужих традиций, которые не имеют ничего общего с украинским духовным наследием.

На этом фоне все чаще звучит вопрос: совместимо ли празднование Хэллоуина с православной верой, и как к этому относится церковь? Представители духовенства отмечают, что несмотря на внешнюю невинность, этот праздник несет в себе элементы, которые противоречат христианскому мировоззрению, ведь в его основе – символика тьмы, смерти и потусторонних сил.

Официальная позиция ПЦУ

Позиция православной церкви по Хэллоуину последовательна: этот праздник не имеет христианского содержания, его образы противоречат духовным ценностям, а религиозная часть неприемлема. В то же время церковь не выступает против радости или осенних традиций – скорее призывает праздновать жизнь, урожай и благодарность Богу, а не играть с символами тьмы.

ПЦУ публиковала разъяснения относительно празднования Хэллоуина.

"Праздник монстров и нечисти, Хэллоуин, заимствованный из западной культуры, редко воспринимается украинцами всерьез. Это своеобразный повод повеселиться и развлечься, шуточный костюмированный карнавал, который якобы не несет никакой угрозы... Однако тот способ, которым сейчас преимущественно отмечают Хэллоуин, никак не связан с христианскими традициями".

Обращают внимание представители церкви и на коммерческие мотивы:

"В современной форме этот праздник зародился только в ХХ веке в США – как яркая "обертка", проект, сначала призванный "обуздать" уличных хулиганов, и максимально коммерциализированный со временем. Хэллоуинские вечеринки, которые многие люди воспринимают просто как повод надеть маскарадную маску и повеселиться, – это не просто спекуляция и способ подзаработать для предприимчивых граждан. Участники таких празднований переодеваются в образы разного рода нечистой силы, которая ассоциируются со смертью и потусторонним миром, творит зло и несправедливость – упырей, вампиров, вурдалаков, зомби и тому подобное. Но христианин не может – даже в шуточном и игровом контексте – ассоциировать себя с силами зла."

Мнения представителей церкви

Митрополит Луцкий и Волынский также прокомментировал отношение церкви к этому празднику и объяснил, стоит ли украинцам создавать его славянский православный аналог.

По словам управляющего епархией, церковь имеет резко негативное отношение к Хэллоуину, и это хорошо известно. Однако, подчеркнул он, создавать ему альтернативу или искать аналог среди дохристианских традиций не нужно.

"Не следует искать и какого-то соответствия празднику нечистой силы в дохристианской древности Руси-Украины, чтобы вытеснить западную моду на Хэллоуин. Надо лишь восстановить народное торжество, которое было и есть у многих народов в завершение сбора урожая и совместить его с христианской благодарностью Богу за изобилие плодов земных", – отметил митрополит.

По его мнению, украинцы могут праздновать "праздник урожая" или "день благодарения" в конце октября. Такое действо существовало в народной культуре и символизировало благодарность за плоды земли.

"Могут быть и элементы костюмированного карнавала – "Ходить гарбуз по городу, питається в свого роду...".. Но языческий обряд древних кельтов задабривание потусторонних темных сил накануне католического дня Всех святых – решительно недопустим, даже в карнавально-шутливом виде", – подчеркнул митрополит.

Таким образом, церковь не призывает запрещать саму идею празднования осени, но подчеркивает – любые элементы, намекающие на поклонение темным силам, несовместимы с христианской верой.

Об отношении к Хэллоуину рассказал настоятель Свято-Покровского храма в Сарате Владислав Шиман. Священник отмечает: для него Хэллоуин никогда не был естественным или близким праздником – ни по смыслу, ни по духу: "Я лично никогда Хэллоуин не воспринимал. Потому что, во-первых, это не наш праздник. И это не потому, что я отталкиваюсь от всего чужого."

По мнению священника, современный Хэллоуин имеет две стороны – коммерческую и религиозную. Первая, по его словам, в основном сводится к маркетинговой забаве, вторая – к символическому "заигрыванию" с темными силами: "Поэтому сам вопрос Хэллоуина для меня разделяется на две части: первая – коммерческая, вторая – религиозная. И я категорически против религиозной. Потому что это бесовщина".

В то же время священник напоминает: в украинской традиции всегда были собственные зимние праздники, где присутствуют костюмы и театрализованные действа, однако их основа совсем другая.

"Когда-то тоже [церковники] были против. Но сейчас уже адаптировались. Даже на Рождество, когда устраивают Вертеп, дети тоже переодетые ходят, церковь относится к ним очень положительно. Почему? Все кроется в том, что стоит в основе этого процесса. Если это кого-то напугать, сделать какое-то зло, или, более того, какие-то оккультные вещи, то негативно. А если это персонажи, которые участвуют в Маланке или в колядовании или Вертепе, то абсолютно нормально, потому что в основе своей это несет добро, человеколюбие, веру в Бога."

Поэтому позиция церкви относительно Хэллоуина остается осторожной: духовенство предостерегает от участия в обрядах, имеющих оккультное или демоническое происхождение, и подчеркивает важность различать развлечение и поклонение темным силам.

В то же время следует признать, что костюмированные вечера, детские праздники или театрализованные действа, в которых нет ничего оскорбительного для веры, не составляют греха.

Главное – сохранять здравый смысл и понимание смысла. Если воспринимать Хэллоуин как просто яркое осеннее развлечение с тыквами, светом, музыкой и улыбками, без пропаганды зла или страха, то в этом нет ничего опасного.

