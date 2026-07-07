Стоит ли покупать разрезанный арбуз в магазине: важное предупреждение

Вопреки распространенному мнению, способ нарезки арбуза очень важен. Этот фрукт растет на земле, и его кожура впитывает все: от удобрений до грязи, оставшейся после транспортировки.

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Если работник магазина не вымыл фрукт тщательно перед нарезкой (что возможно в супермаркетах и местах с высоким спросом), нож, вставленный в грязную кожуру, "заталкивает" бактерии глубоко в сладкую мякоть, пишет OBOZ.UA.

Покупая половинку или четверть, стоит помнить, что хорошо нарезанный арбуз должен иметь гладкий, ровный срез. Зазубренные края и измельчённая мякоть быстрее впитывают воду, ускоряя процесс гниения. Чем тоньше срез (например, на восемь частей), тем быстрее он высыхает и теряет витамин С.

Кроме того, при неправильном хранении он быстро впитывает запахи из окружающей среды, а таких запахов в магазинах предостаточно.

Самая большая "жалоба" на половинки или четверти арбузов заключается в неопределенности относительно стерильности, в том числе, ножей, которые используются для их нарезки.

Кроме того, во влажной среде (особенно если половинки не хранятся в холодильнике) бактерии могут легче размножаться, и такие арбузы могут испортиться гораздо быстрее.

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