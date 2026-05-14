Стиральная машина никогда не будет иметь неприятного запаха: одно изменение в настройках

Людям посоветовали изменить одну из настроек стиральной машины, если они заметят, что от нее начинает появляться неприятный запах.

Блогер, известная в сети как @Fixitwithfraz, утверждает, что хозяева могут избавиться от "вонючих" ароматов от их стиральных машин, сделав несколько изменений.

Как оказалось, причиной этой неприятности является постоянное использование режима "быстрой стирки". "Быстрая стирка в холодной воде не уничтожит бактерии, моющее средство и жиры для тела. Они будут накапливаться в уплотнителе, в отделении для моющих средств, в барабане, и потом будут вонять", - пояснил специалист.

Большинство современных приборов имеют режим "быстрой стирки", который длится не более часа, но часто и меньше. В вашей машине он может называться иначе, например, "экспресс-стирка".

Эти программы предназначены для стирки слегка загрязненной одежды. Они экономят время и энергию, стирая вещи в более холодной воде и на более высоких скоростях отжима.

При этом они менее эффективны в удалении стойких пятен или интенсивных запахов по сравнению с более длительными обычными циклами.

Функция быстрой стирки идеально подходит для небольшой загрузки (обычно менее 2 кг), поэтому большинство ежедневных загрузок будут слишком большими для этого режима, чтобы эффективно справиться с самого начала.

Это можно легко исправить, переключившись на другую функцию стиральной машины, которой некоторые редко пользуются. Фраз предложил домовладельцам стирать при температуре 60 градусов или выше, "в идеале по крайней мере раз в неделю".

