Чем почистить стиральную машину, чтобы она блестела и пахла свежестью: два простых средства

Блогерша поразила тысячи пользователем своим простым трюком для чистки стиральной машины, для которого нужны лишь два предмета.

Так, эксперт по клинингу Керри, известная в TikTok как Kerriemariehome, поделилась своим "быстрым и простым" методом, который к тому же еще и достаточно бюджетный.

Видео начинается с того, что Керри держит две половинки лимона, на которые выдавливает ложку зубной пасты. Затем она бросает их в стиральную машину и запускает цикл полоскания.

"Воспользуйтесь этим быстрым лайфхаком – бросьте половинки лимона в пустую стиральную машину и включите стиральную машину на скоростной стирке с очень горячей водой. После завершения цикла у вас будет стиральная машина со свежим запахом – и за очень небольшую цену", – посоветовала Керри.

Этот трюк не повлияет на ваш кошелек, особенно если у вас дома уже есть лимон и немного запасной зубной пасты.

Альтернативные методы очистки

Пищевая сода: добавьте пищевую соду в барабан и запустите горячий цикл, чтобы избавиться от запахов и остатков.

смешайте белый уксус с эфирными маслами и добавьте его в отделение для моющего средства, затем запустите горячий цикл, чтобы расщепить минералы и плесень.

смешайте белый уксус с эфирными маслами и добавьте его в отделение для моющего средства, затем запустите горячий цикл, чтобы расщепить минералы и плесень. Средства для чистки коммерческих стиральных машин: подумайте о регулярном использовании средства для чистки коммерческих стиральных машин.

