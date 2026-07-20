"Стены можно восстановить, а память – нет": физик Михаил Высоцкий, чей дом был разрушен в результате атаки РФ, рассказал свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, доцент Киевского национального университета имени Т. Шевченко Михаил Высоцкий лишился жилья в результате нападения РФ на Киев 2 июля 2026 года. Квартира учёного сгорела дотла, остались лишь обгоревшие стены. Огонь уничтожил уникальный семейный архив, который собирался более ста лет, – дело всей его жизни, и оставил Михаила без крыши над головой. Свою историю ученый рассказал Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Стены всегда можно восстановить, а вот память – нет. Восстановить ту самую научную работу – невероятно сложно. Это была квартира, где хранились культурные и научные ценности моей семьи за последние 150 лет. Здесь были книги, картины известных украинских художников, все семейные фотографии, научные работы мои и моего отца", – говорит Михаил.

С первых дней полномасштабной войны Михаил оставался в Киеве. С 2022 года он видел, как враг разрушает город, а в 2026-м беда коснулась и его семьи. Первый удар повредил дом, а вторая атака едва не стоила ему жизни. Во время "налета" Михаил был дома: взрывная волна, пламя и осколки стекла накрыли квартиру. К счастью, он отделался лишь несколькими порезами.

"Во время этого удара были полностью разрушены два подъезда дома. Они сгорели дотла. Два других подъезда уцелели, но жить там сейчас совершенно невозможно. Это была баллистическая ракета. Я видел, как работали эксперты, как они собирали обломки этой ракеты прямо из сгоревших квартир. У нас не осталось крыши над головой", – вспоминает Михаил момент трагедии.

Михаил Высоцкий вместе с родными и соседями пережидали опасность в переходе, а когда на рассвете вышли на улицу, то увидели, что от их дома почти ничего не осталось. Враг разрушил квартиру, безопасность и место, в котором хранилось множество воспоминаний.

"Второй удар окончательно уничтожил этот дом и всё наше имущество. Мы фактически выбежали в том, в чём были: я – в шортах, футболке и шлепанцах. Это всё, что у меня осталось. У меня тогда не осталось ни мобильного телефона, ни паспорта, ни загранпаспорта, ни документов, связанных с учебой, ни документов, связанных с работой", – говорит ученый.

Эта трагедия не только разрушила привычную жизнь ученого, но и лишила его возможности и дальше популяризировать науку. С 2023 года Михаил Высоцкий активно развивает свой YouTube-канал, который уже набрал в общей сложности более миллиона просмотров. Однако сейчас, по словам Михаила, он вынужден приостановить деятельность из-за нехватки места, техники и вдохновения. В то же время он искренне верит, что со временем желание объяснять физику простыми словами обязательно к нему вернется.

"Каждый день приходится решать огромное количество проблем. Очень трудно снимать новые видео, потому что это требует и времени, и вдохновения, и спокойствия, и соответствующих условий, когда я могу сосредоточиться именно на физике, когда могу сосредоточиться на том, каков наш мир, не думая о восстановлении документов, деньгах, квартире, о том, как помочь родителям. Я бы не хотел войти в историю как физик, чей дом разрушила ракета. Если уж входить в историю, то нужно делать это как человек, который доказал что-то интересное, который смог рассказать людям что-то важное", – признается Михаил.

С жилищным вопросом Михаила Высоцкого поможет решить Ринат Ахметов. Основатель Фонда и президент футбольного клуба "Шахтер" на днях принял решение приобрести и передать ученому новую квартиру.

Смотрите историю Михаила Высоцкого здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.