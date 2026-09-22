STEM для восстановления Украины: в "Блогер Кемпи" Фонда Рината Ахметова дети изучают науку и разрабатывают собственные технологические решения

В рамках первой осенней смены "Блогер Кемпа" Фонда Рината Ахметова особое внимание уделяется STEM-образованию – науке, технологиям, инженерии и математике. 50 детей в возрасте от 12 до 16 лет исследуют, как современные технологии могут помочь в восстановлении Украины, проводят эксперименты и работают над собственными командными проектами.

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К обучению присоединились студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые стали наставниками для команд участников. Они помогают детям исследовать проблемы, разрабатывать идеи, создавать прототипы и тестировать собственные решения. В основе взаимодействия лежит принцип "равный – равному", который позволяет объяснять сложные научные понятия доступно и интересно.

Научным и образовательным партнером лагеря стала Малая академия наук Украины. Для участников организовали два практических мастер-класса с научными экспериментами, а также STEM-выставку. Дети не только слушают о науке, но и самостоятельно проводят эксперименты, наблюдают за результатами и учатся применять знания на практике.

"Выставка "Раскопай математику" призвана, прежде всего, привлечь детей к науке, ведь математика является неотъемлемой частью STEM-дисциплин. Мы хотим показать, как она проявляется в повседневной жизни, и ответить на один из самых распространенных вопросов: "Зачем мне нужна математика?". Она помогает ощущать и рассчитывать время, находить площадь сложной фигуры, преобразуя её в более простые формы. Математика есть и в музыке, и в искусстве – она повсюду. И важно показывать это детям", – рассказывает Мария Доброва, заведующая отделом научно-образовательных экспозиций Малой академии наук Украины.

В течение шести дней участники работают в пяти командах над проектами в сферах медицины будущего, автономных городов, робототехники, энергетики и городской инфраструктуры. Финальным этапом станет STEM Expo – презентация и защита разработанных решений.

"STEM – это наука, которая помогает нам лучше понимать природу и мир вокруг нас. Сегодня мы проводили различные интересные эксперименты и увидели, как то, что мы изучаем, работает в повседневной жизни. Мне очень понравилось, потому что можно было не просто слушать, а всё попробовать самой", – поделилась участница лагеря Злата.

Благодаря лагерям Фонда Рината Ахметова уже более 5 тысяч детей со всей Украины приняли участие в программе, отдохнули и получили психологическую помощь. Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей.

Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру горячей линии Фонда: 0800 509 001.