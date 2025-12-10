Стейк во фритюрнице получится вкуснее и сочнее: какой секретный ингредиент добавить

Приготовление стейка дома может быть сложным. Часто это требует постоянного внимания, масло разбрызгивается повсюду, и результаты не всегда утешительны. Многие люди говорят, что мясо либо слишком быстро готовится снаружи, либо остается слишком розовым внутри, даже когда они каждый раз выполняют одни и те же шаги.

К счастью, аэрофритюрница может помочь вам значительно упростить этот процесс. Она равномерно нагревается, требует минимального контроля и помогает мясу подрумяниться без грязи, которую создает сковорода. Но все же есть некоторые шаги, которые нужно сделать, чтобы стейк был идеальным. Эксперт по питанию Джина Хомолка, которая ведёт блог SkinnyTaste, проверила десятки методов правильного приготовления стейков во фритюрнице.

Она говорит, что лучше всего подходят более толстые стейки, в идеале не менее 2,5 см толщиной. Если оставить их при комнатной температуре примерно на 30 минут, это также поможет им равномерно приготовиться.

Если оставить их при комнатной температуре примерно на 30 минут, это также поможет им равномернее приготовиться. Перед приправой она рекомендует промокнуть поверхность насухо кухонной бумагой, чтобы мясо не парилось.

Джина использует простые приправы. Ее обычная смесь — это соль, перец, чесночный порошок и паприка, которая хорошо подходит для более постных кусочков, таких как вырезка.

После приправления стейки следует выложить в один слой, чтобы горячий воздух мог должным образом циркулировать вокруг них.

Но ее главный совет заключается в следующем шаге. Она слегка сбрызгивает поверхность стейка маслом, что помогает ему лучше подрумяниться и образовать корочку.

Для стейка толщиной 2,5 см, приготовленного при температуре 200°C (400°F), время приготовления следующее:

Средне-сырой: около 10 минут с переворачиванием.

Средний: около 12 минут с переворачиванием.

Джина советует использовать термометр для мяса для точности. Средне-сырой стейк достигается примерно при 57°C, тогда как средний – около 63°C. Затем стейк должен постоять под фольгой пять минут, чтобы сок осел.

