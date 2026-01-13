Старый Новый год: где взялся этот праздник и при чем здесь СССР

Старый Новый год – явление, которое часто удивляет иностранцев и все чаще вызывает вопросы у самих украинцев. Этот праздник не имеет ни четкого церковного статуса, ни глубоких народных корней. Он возник на стыке календарных реформ, политики и традиции.

На протяжении десятилетий старый Новый год существовал как компромисс между "старым" и "новым" временем. OBOZ.UA рассказывает, как возник праздник.

Что такое старый Новый год

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января те, кто ориентируется на юлианский календарь. Фактически это Новый год по "старому стилю", который отстает от общепринятого григорианского календаря на 13 дней. Именно эта разница и создала парадоксальную ситуацию, когда Новый год можно праздновать дважды. Важно понимать, что это не отдельный исторический праздник, а следствие расхождений в летоисчислении.

Календарная реформа

В 1582 году папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, чтобы исправить ошибки юлианского, который неточно определял продолжительность солнечного года. Новый календарь точнее считал високосные годы, поэтому со временем стал стандартом в большинстве стран Европы.

Католический мир перешел на него почти сразу, тогда как православные церкви сохранили старый стиль. Поэтому разница между календарями с годами росла и в начале ХХ века составляла уже 13 дней.

Роль Советского Союза

Поворотным моментом стал 1918 год, когда на территории Украины и других республик Советский Союз официально ввел григорианский календарь в государственной жизни. Церковь при этом осталась на юлианском летоисчислении. Именно в этой точке и сформировался феномен старого Нового года как бытового, а не религиозного праздника.

Является ли Старый Новый год церковным праздником

Несмотря на распространенное представление, старый Новый год никогда не был церковным праздником. Это светская дата, которая лишь совпадала с церковным календарем из-за разных стилей летоисчисления.

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, и большинство религиозных праздников сместились на 13 дней раньше. В то же время Старый Новый год остался на своем месте, ведь не имеет официального церковного статуса.

Почему праздник теряет актуальность

Сегодня все больше украинцев отказываются от празднования старого Нового года. Во-первых, из-за календарной реформы церковные и светские даты фактически совпали с 31 декабря. Во-вторых, общество сознательно отходит от советских традиций, к которым принадлежал и этот праздник. Для многих старый Новый год воспринимается не как культурное наследие, а как символ ушедшей эпохи.

