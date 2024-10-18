В Украине на выходных ударят заморозки: синоптики назвали регионы, где будет холоднее всего. Карта

В ближайшие выходные, 19-20 октября, в Украине ожидается прохладная погода днем и заморозки ночью. В отдельных регионах прогнозируется небольшой дождь.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Синоптики также выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Погода 19 октября

В субботу в стране будет переменная облачность. Без осадков, только в восточных, Днепропетровской областях, на Приазовье и в Крыму небольшой дождь. Ночью и утром в западных и близлежащих регионах местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью в западных, северных и частично центральных регионах, на Черниговщине и Сумщине сильные заморозки в воздухе 0… -3 °С, на остальной территории температура +2… +7 °С. Температура днем в Украине на уровне +9… +13 °С, на Закарпатье до +15 °С.

Погода 20 октября в Украине

Ночь воскресенья будет еще холоднее для большинства регионов Украины. Средняя ночная температура воздуха, согласно данным УкрГМЦ, на уровне 0… -2 °С. Днем столбики термометров будут показывать в пределах +10… +12 °С, теплее всего на Закарпатье – до +15 °С.

Переменная облачность, без осадков (только на Донетчине и Луганщине возможен незначительный дождь). Ветер юго-восточный и северо-западный, 3-8 м/с.

В то же время синоптики уточнили, что 19 и 20 октября в отдельных районах западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областей будут сильные заморозки (в воздухе) на уровне 0… -5 °С (II уровень опасности).

В Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях 19 октября на поверхности почвы (I уровень опасности), а 20 октября и в воздухе (II уровень опасности) заморозки 0… -3 °С. На остальной территории 20 октября на поверхности почвы заморозки 0… -3° (I уровень опасности).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко объяснила, что похолодание в Украине связано с антициклоном. Согласно ее прогнозу, со следующей недели снова ожидается потепление до +17 и сухие солнечные дни.

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