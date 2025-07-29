'Стальной фронт' передал 157-й бригаде новейшие FPV-комплексы

157-я отдельная механизированная бригада получила новую партию оснащения в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова. Передача включает ключевые элементы так называемой FPV-инфраструктуры – станции управления дронами, ретрансляторы, видеоочки и инженерные модули для развертывания мобильных штабов. Как уточнили в бригаде, этот комплекс позволяет не просто запускать дроны, а создавать полноценный цифровой контур боя.

Видео дня

"Тот, кто контролирует воздух в масштабах нескольких километров, контролирует и тактическую инициативу. Комплексы для управления дронами, поддерживаемые ретрансляторами, – это уже возможность посылать "птички" далеко за линию фронта", – отмечает Антон Гончарук, представитель инициативы "Стальной фронт".

Всего же на этот раз передано 11 наземных станций Partyphone, 16 ретрансляторов PUTA (из них 9 – с пультами TX16), 20 пар видеоокуляров Skyzone SKY04O PRO OLED, 10 модульных блиндажей Trompa, а также дополнительные элементы энергопитания, связи, компьютеры для анализа разведданных и 25 мотоциклов.

В 157-й называют помощь "своевременной и стратегически выверенной": "Наше подразделение сейчас активно формирует боевую архитектуру. И речь не только о технике – речь идет о способе мышления, в котором дрон – это не отдельная единица, а элемент сети. Благодаря этой передаче мы значительно быстрее переходим к этому уровню", – прокомментировал офицер штаба 157-й ОМБр.

Украина стремительно интегрирует FPV-дроны в свою тактику. Успешность такой стратегии в значительной степени зависит от управления, устойчивости сигнала и качества передачи видео – то есть от того, насколько хорошо организован наземный командный пункт. Переданные комплексы позволяют не только запускать дроны на большую дистанцию, но и эффективнее избегать влияния вражеских средств РЭБ, а модульные укрытия позволяют безопасно развернуть FPV-штаб непосредственно в зоне боевых действий.

Общая сумма поддержки 157-й ОМБр от "Стального фронт" уже достигла почти 100 млн грн.

Справка:

"Стальной фронт" – инициатива Рината Ахметова, созданная в первые недели полномасштабного вторжения. Ее цель – обеспечить украинскую армию средствами защиты, разведки, связи и инженерного укрепления. Среди флагманских проектов – массовое производство мобильных укрытий ("крыивок"), защитных экранов для бронетехники (в частности Abrams и Bradley), строительство линий фортификации, поставки техники, направленной на защиту и безопасность воинов.