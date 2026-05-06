Спатифиллум будет сиять здоровьем: выполняйте простое задание каждую неделю

Спатифиллум может быстро потерять свежий вид, если ему не хватает воды, влажности или правильного освещения. Чаще всего о проблеме сигнализирует поникшие листья: так растение показывает, что ему нужна помощь.

Во многих случаях достаточно простого регулярного ухода – проверять почву и поливать спатифиллум тогда, когда верхний слой земли подсох. Детали рассказало издание Express.

Как правильно поливать спатифиллум

Вернуть растению лучший вид иногда можно очень быстро. Достаточно полить спатифиллум чистой или отфильтрованной водой.

Воду из-под крана лучше не использовать сразу, особенно если она жесткая. Избыток минералов может вредить растению.

После полива обязательно убедитесь, что лишняя вода свободно вытекает снизу горшка. Спатифиллум не должен стоять в воде, так как это может привести к проблемам с корнями. Удобно поливать растение, например, в кухонной раковине. Так лишняя вода сразу стечет, а в поддоне не останется застоя.

Другая причина

Если почва увлажнена, а спатифиллум все равно выглядит вялым, причина может быть в сухом воздухе. Спатифиллум – тропическое растение, поэтому он любит более высокую влажность. Особенно часто это случается в отопительный сезон или в комнатах с очень сухим микроклиматом.

Чтобы помочь растению, можно регулярно опрыскивать листья водой. Также возле горшка можно поставить емкость с водой или использовать увлажнитель воздуха в комнате.

Почему чрезмерный полив тоже опасен

Спатифиллумы считаются относительно неприхотливыми растениями, но они не любят постоянно мокрую почву. Земля должна немного подсыхать между поливами.

Когда почва постоянно переувлажнена, корни могут страдать от недостатка воздуха. Из-за этого растение ослабевает, а листья начинают опускаться. Именно поэтому важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия. Вода не должна скапливаться на дне.

Какое освещение нужно спатифиллуму

На состояние листьев влияет и свет. Если его слишком много или, наоборот, мало, спатифиллум также может стать вялым.

Лучше всего поставить растение в место с ярким, но непрямым светом. Хорошо подойдет зона возле окна, выходящего на север или восток. Прямое палящее солнце может повредить листья, а слишком темный угол не даст растению нормально развиваться.

Раз в неделю стоит выполнять простую проверку: осмотреть листья, потрогать верхний слой почвы и оценить, не стоит ли вода в поддоне. Если земля подсохла – растение можно полить. Если почва еще влажная – лучше подождать.

