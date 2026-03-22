Надо ли подкармливать суккуленты: эксперты сказали, как часто

Суккуленты считаются одними из самых неприхотливых комнатных растений. Они легко переносят засуху, не нуждаются в частом поливе и хорошо адаптируются к различным условиям. Однако даже эти растения не могут расти без питательных веществ.

Особенно это касается суккулентов, которые выращиваются в горшках в помещении. Эксперты объяснили, когда и как правильно их подкармливать, чтобы не навредить.

Нужна ли подкормка суккулентам

Несмотря на выносливость, суккуленты не могут полностью обойтись без питательных веществ. В природе они растут в бедной почве, но в домашних условиях ограничены объемом субстрата.

Как объясняет Раффаэле Ди Лалло, основатель Ohio Tropics, подкормка важна, ведь она "способствует росту, здоровью корней, устойчивости к засухе и общей выносливости растения".

Джастин Хэнкок, садовник Costa Farms, добавил: "Растение ограничено тем, что есть в его горшке, и уже через несколько месяцев использует большинство питательных веществ в почве".

Как часто подкармливать

Главное правило – подкормки только в период активного роста. Для большинства суккулентов это весна и лето.

Эксперты советуют ориентироваться не только на календарь, но и на само растение. "Когда вы видите признаки роста – можно начинать подпитывать", – объясняет Ди Лалло.

В среднем достаточно одного раза в месяц для комнатных суккулентов.

Какие удобрения использовать

Подойдут универсальные комплексные удобрения, но в меньшей концентрации. Для кактусов лучше выбирать варианты с низким содержанием азота.

Как отмечает Ди Лалло, органические варианты также возможны: "рыбная эмульсия хорошо работает, но лучше использовать ее на открытом воздухе из-за запаха".

Как правильно подкармливать

Эксперты советуют всегда уменьшать дозировку. Это критически важно для суккулентов, которые не являются "прожорливыми" растениями.

"Если на упаковке указано одну чайную ложку на литр воды, я рекомендую использовать только четверть или половину этого количества", – объясняет Ди Лалло.

Также, если удобрение предназначено для частого использования, его лучше вносить не при каждом поливе, а через один или два.

Чего нельзя делать

Самаябольшая ошибка – чрезмерная подкормка. Она может привести к ослаблению растения или даже его гибели.

"Слишком большое количество удобрений может быть хуже, чем их полное отсутствие", – подчеркивает Ди Лалло.

Именно такой подход позволяет избежать ошибок и сохранить растения в хорошем состоянии.

