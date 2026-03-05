'Спасибо, что вытащили меня': освобожденный из плена пограничник показал куртку, которую хранил 25 месяцев. Видео

В четверг, 5 марта, в рамках очередного обмена, наши воины, которые долгое время были в российском плену, вернулись из плена. Среди освобожденных – 17 пограничников из 23 отряда Морской охраны Госпогранслужбы и еще восьми различных пограничных отрядов.

Один из освобожденных пограничников показал куртку, которую хранил в плену 25 месяцев. Он также процитировал депутата Вячеслава Черновола, который принес флаг Украины в Верховную Раду.

"Спасибо, что вытащили меня из плена. Просидел 25 месяцев в плену и вытащил оттуда даже куртку нашу, Государственной пограничной службы собственность. И как сказал наш патриот Чорновил, я возьму этот флаг, это знамя и буду нести его столько, сколько смогу, пока не упаду. А когда упаду, его поднимут мои побратимы и не будут нести его сквозь века, славя нашу несокрушимую, священную и неделимую Украину", – отметил освобожденный пограничник.

Напомним, что инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины (июль 1990 года) и Акта провозглашения Независимости Украины (август 1991 года) Вячеслав Чорновил – ключевая фигура в установлении государственной символики.

24 августа 1991 года, вместе с соратниками, именно он внес сине-желтый флаг в зал Верховной Рады. Этот 8-метровый флаг, привезенный из Москвы, стал символом Независимости нашего государства.

Освобождение украинских воинов

"Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас. Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников", – в свою очередь отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, всего сегодня домой вернулись 200 украинцев. Среди освобожденных – защитники разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя. Многие из них находились в российском плену еще с 2022 года.

