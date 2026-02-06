Спасал товарища: на войне погиб защитник из Кривого Рога Игорь Назаренко. Фото

Выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб защитник из Кривого Рога Игорь Назаренко. Жизнь воина оборвалась 29 января вблизи Константиновки во время спасения собрата.

У воина остались дочь и родители. Об этом сообщает местный Telegram-паблик.

В ряды войска, чтобы защищать Украину, Игорь Назаренко присоединился в 2014 году. Более 10 лет он участвовал в боевых действиях на самых сложных направлениях фронта. За время службы он неоднократно находился в зонах активных боевых столкновений.

Боевой путь Игоря продолжился и после полномасштабного вторжения. Однако жизнь 49-летнего защитника оборвалась 29 января вблизи Константиновки, что в Донецкой области. Мужчина пытался спасти боевого товарища.

Герои войны в Украине

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Виталий Антоненко. Сердце украинского воина остановилось 30 января.

Герой родился 06 января 1981 года, проживал в городе Фастов. В бою с врагом воин отдал самое дорогое – свою жизнь, защищая Украину, каждого из нас и за право жить в свободном государстве.

На Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января.

Герой добровольно стал на защиту Украины в апреле 2022 года. Служил в рядах Национальной гвардии Украины, выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта – в частности в районах Северска, Лимана, Северодонецка, Лисичанска, Бахмута.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь воин из Тернопольщины Максим Прокопчук. Он принимал участие в Курской операции Сил обороны Украины. Последний бой главный сержант Прокопчук принял 8 февраля 2025-го, почти год он считался пропавшим без вести.

