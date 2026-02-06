Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Антоненко. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Виталий Антоненко. Сердце украинского воина остановилось 30 января.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. В бою за свободу, волю и независимость Украины на Краматорском направлении героически погиб защитник Виталий Антоненко", – говорится в сообщении.

Герой родился 06 января 1981 года, проживал в городе Фастов. К сожалению, 30 января в бою с врагом воин отдал самое дорогое – свою жизнь, защищая Украину, каждого из нас и за право жить в свободном государстве.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

