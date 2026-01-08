'Спас не один десяток бойцов': на войне погиб альпинист и боевой медик Владимир Василишин. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб боевой медик Владимир Василишин. О смерти военнослужащего стало известно 5 января.

С побратимами Владимир вывез и спас не один десяток бойцов. О гибели защитника сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

Отдал жизнь за Украину

В федерации рассказали, что утром 5 января Владимир зарегистрировался для участия в Чемпионате Украины по ски-альпинизму, который должен пройти через несколько дней. Это должен быть его первый старт в этой дисциплине. Он очень этого ждал и волновался, что сможет выйти только на один забег из-за службы. Однако уже в этот же день его командир сообщил, что Владимир погиб.

Друг погибшего воина вспоминает, что Владимир всегда был человеком действия и постоянно был наполнен хорошей энергией и улыбкой. Несмотря на обстоятельства и как бы сложно ему не было самому, он всегда улыбался и поддерживал других. Именно поэтому его позывной был "Веселый".

"Вова пошел в ряды ВСУ в роли боевого медика. Он постоянно совершенствовал свои знания и постоянно желал действовать. Даже когда его часть была на отводе, искал варианты, как быть полезным ближе к фронту и спасать побратимов. И с коллективом он вывез и спас не один десяток бойцов", – рассказал друг погибшего бойца.

Напомним, во Львове 1 января попрощались с молодым воином Алексеем Сабатом из Борислава. Защитник добровольцем пошел в армию еще в 2016-м, а после начала полномасштабного вторжения России вернулся в строй. Последний свой бой с россиянами Алексей принял на Покровском направлении 26 марта 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

