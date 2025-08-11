УкраїнськаУКР
русскийРУС

Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

Анна Паскевич
Новости. Общество
2 минуты
2,3 т.
Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

В Харькове вечером в воскресенье, 10 августа, трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоэтажного дома и чудом спаслась, упав на кондиционер четвертого этажа. Спасатели сняли ребенка с помощью пожарной лестницы.

Видео дня

Об инциденте сообщили в ГСЧС, а также руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Девочка выпала из окна пятиэтажки на проспекте Юбилейном около 20:40.

"Вчера вечером в Харькове произошло чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться трагедией", – написал Синегубов.

По его словам, ребенок остался на кондиционере четвертого этажа.

Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

Спасатели оперативно достали ребенка

Сообщение о ЧП в Службу спасения "101" поступило в 20:41.

На место мгновенно прибыли спасатели ГСЧС.

Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

С помощью выдвижной пожарной лестницы они оперативно добрались до ребенка и спустили его вниз.

Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

К счастью, девочка не получила никаких повреждений, только получила острую реакцию на стресс.

После осмотра бригадой экстренной медицинской помощи ее передали родителям.

Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

Родители от госпитализации отказались.

"Искренняя благодарность нашим спасателям за четкую работу в экстремальных условиях. Именно благодаря вам в этой истории – счастливый финал", – поблагодарил Синегубов.

Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

В ГСЧС в свою очередь призвали родителей никогда не оставлять детей без присмотра, ведь их безопасность зависит только от них.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа на Львовщине в городе Новояворовск 15-летний парень, фотографируясь на крыше недостроя, упал с девятого этажа в лифтовую шахту. Пострадавшего подростка госпитализировали в реанимацию.

А в Королево на Закарпатье трехлетний мальчик заклеил себе глаза суперклеем. Избежать тяжелых последствий помогла своевременная и профессиональная помощь врачей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!