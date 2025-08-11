Спас кондиционер: в Харькове трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и чудом спаслась. Видео

В Харькове вечером в воскресенье, 10 августа, трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоэтажного дома и чудом спаслась, упав на кондиционер четвертого этажа. Спасатели сняли ребенка с помощью пожарной лестницы.

Видео дня

Об инциденте сообщили в ГСЧС, а также руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Девочка выпала из окна пятиэтажки на проспекте Юбилейном около 20:40.

"Вчера вечером в Харькове произошло чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться трагедией", – написал Синегубов.

По его словам, ребенок остался на кондиционере четвертого этажа.

Спасатели оперативно достали ребенка

Сообщение о ЧП в Службу спасения "101" поступило в 20:41.

На место мгновенно прибыли спасатели ГСЧС.

С помощью выдвижной пожарной лестницы они оперативно добрались до ребенка и спустили его вниз.

К счастью, девочка не получила никаких повреждений, только получила острую реакцию на стресс.

После осмотра бригадой экстренной медицинской помощи ее передали родителям.

Родители от госпитализации отказались.

"Искренняя благодарность нашим спасателям за четкую работу в экстремальных условиях. Именно благодаря вам в этой истории – счастливый финал", – поблагодарил Синегубов.

В ГСЧС в свою очередь призвали родителей никогда не оставлять детей без присмотра, ведь их безопасность зависит только от них.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа на Львовщине в городе Новояворовск 15-летний парень, фотографируясь на крыше недостроя, упал с девятого этажа в лифтовую шахту. Пострадавшего подростка госпитализировали в реанимацию.

А в Королево на Закарпатье трехлетний мальчик заклеил себе глаза суперклеем. Избежать тяжелых последствий помогла своевременная и профессиональная помощь врачей.

