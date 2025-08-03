На Закарпатье 3-летний мальчик заклеил себе глаза суперклеем: как его спасали. Фото
В селе Королево на Закарпатье произошел случай, который мог закончиться трагически. Трехлетний мальчик случайно заклеил себе глаза суперклеем.
Однако своевременная и профессиональная помощь медиков помогла избежать серьезных последствий. Об этом сообщает "103 Закарпатья".
В пятницу вечером в службу "103" поступил вызов с сообщением, что у мальчика травма глаз. Медики бригады №805 прибыли за считанные минуты. По словам матери, ребенок играл дома и случайно достал тюбик с суперклеем, который лежал на столе. Одно неосторожное движение — и клей попал на лицо, глаза и волосы малыша. Глаза ребенка были склеены, мальчик плакал.
Медики обезболили ребенка, провели промывание глаз, обработали поврежденную кожу и доставили малыша в Закарпатскую областную детскую больницу в Мукачево для дальнейшего осмотра офтальмологом.
Стоит отметить, что ежегодно в мире более 2 миллионов детей до 5 лет травмируются дома. Глаза – одна из самых уязвимых зон: каждый год регистрируют около 20 тысяч случаев повреждений глаз химическими веществами. В 90% случаев такие травмы можно предупредить.
Как сделать дом безопасным для детей
- Уберите из доступа суперклей, моющие средства, краски, лекарства — держите их в шкафах с замками.
- Не оставляйте детей без присмотра, даже на несколько минут.
- Используйте защитные фиксаторы на шкафах, окнах, розетках.
- Старших детей учите не играть с опасными предметами возле малышей.
Первая помощь при попадании суперклея в глаза
Вот что нужно делать немедленно:
- Сохраняйте спокойствие и действуйте быстро.
- Промывайте глаза большим количеством чистой прохладной воды в течение 15-20 минут. Для этого подходит кран, душ или физиологический раствор.
- Не пытайтесь самостоятельно отклеивать веки или удалять клей — это может ухудшить состояние.
- Предотвращайте трение глаз ребенком, чтобы не повредить роговицу.
- Как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.
Хотя суперклей обычно не проникает глубоко в глаз, поверхностное склеивание и раздражение требуют профессионального лечения.
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