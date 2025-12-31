Сознательно выбрал путь защитника: на Купянском направлении погиб молодой воин с Кировоградщины. Фото

В бою за Украину погиб молодой защитник с Кировоградщины Владислав Михайлов. Жизнь воина оборвалась 23 декабря под Купянском.

В конце ноября Владиславу, который добровольно стал на защиту родной земли в 2024-м, исполнилось 22 года. Трагическую весть сообщили в Компаниевской территориальной громаде.

Что известно о Герое

О гибели защитника в Компаниевской громаде сообщили в предпоследний день 2025 года.

"Компаниевская громада снова переживает невосполнимую потерю – оборвалась жизнь нашего Защитника, Михайлова Владислава Сергеевича, жителя села Софиевка", – указано в сообщении.

Владислав Михайлов родился 27 ноября 2003 года. После школы поступил в Кировоградское профессионально-техническое училище. Но свои коррективы в будущую жизнь молодого украинца внесла полномасштабная война с Россией: он сознательно выбрал путь защитника – и пошел на контрактную службу в Вооруженные силы Украины.

Родную землю молодой солдат защищал в рядах воинской части А4681 – в должности номера обслуги артиллерийского расчета.

Менее чем через месяц после своего дня рождения, когда Владиславу исполнилось 22 года, он погиб в бою с врагом под Купянском.

"23 декабря 2025 года жизнь Владислава трагически оборвалась во время выполнения служебных обязанностей вблизи населенного пункта Осиново Купянского района Харьковской области. Он погиб, выполняя свой долг перед страной, став частью большого сообщества тех, кто ежедневно стоит на защите Родины. В эти тяжелые минуты громада выражает глубокие соболезнования родным и близким. Мы разделяем вашу боль и помним о его службе и отваге. Каждая жизнь, отданная защите Родины, является бесценным и навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и слава Герою!" – отметили в громаде.

Сейчас Героя, который возвращается на щите, ждут дома. На его малой родине пообещали дополнительно сообщить о дате прощания с Владиславом Михайловым.

