'Сознательно выбрал путь воина': в Донецкой области погиб 22-летний защитник из Прикарпатья. Фото

На фронте погиб молодой защитник родом из Прикарпатья Максим Кожухарь. Жизнь Героя оборвалась в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщил Бурштынский городской совет. Военному было всего 22 года.

"Война безжалостно забирает лучших – молодых, сильных, преданных Украине. С глубокой скорбью сообщаем, что 26 января 2026 года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, погиб солдат Вооруженных Сил Украины Кожухарь Максим Зиновьевич", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Максим родился 20 марта 2004 года. Несмотря на свой молодой возраст, он сознательно выбрал военную службу, подписал контракт став оператором беспилотных летательных аппаратов в боевом подразделении Вооруженных сил Украины.

Осознавая все риски, Максим стал на защиту Родины и до последнего оставался верным присяге и украинскому народу. Его смелость и преданность Родине навсегда останутся в памяти.

В горсовете выразили искренние со болезнования родителям, родным, близким и побратимам защитника.

"Вместе с вами склоняем головы в скорби и молимся за упокой светлой души Максима", – указано в сообщении.

О времени прибытия Героя на щите, а также дату и место церемонии прощания и захоронения сообщат отдельно.

