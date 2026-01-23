Считался пропавшим без вести: на войне погиб Герой с Прикарпатья. Фото

В январе этого года подтвердилась гибель на фронте военнослужащего Вооруженных сил Украины Николая Богатчука с Ивано-Франкцивщины. Он считался пропавшим без вести с конца 2023-го года.

Об этом 23 января сообщили в Косовской районной военной администрации. Воин родом из Косова нес службу командиром 1 аэромобильного отделения 1 аэромобильного батальона ВСУ.

"Защитник Украины считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах во время защиты Отечества с декабря 2023 года", – сказано в сообщении.

Теперь стало известно, что жизнь защитника оборвалась 11 декабря 2023 года вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области "в результате ведения боевых действий с российским оккупантом".

Младшему сержанту навсегда осталось 27 лет.

"О дате и времени встречи павшего воина сообщим дополнительно. Искренние соболезнования семье... Вечная память Герою!" – отметили в администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб защитник из Кривого Рога Василий Андрощук. Его жизнь оборвал вражеский КАБ в Донецкой области 5 января.

