Создают уют и выдерживают любые условия: 4 универсальных комнатных растения

Если вы обожаете комнатные растения, но они не отвечают вам взаимностью, это не значит, что вы плохой человек, у вас какая-то неудачная энергетика или с вами что-то не так. Скорее всего, вы просто выбирали красивые цветы, которым нужен довольно сложный уход.

Эксперты рекомендуют оставить орхидеи или фиалки на время, когда вы набьете руку в уходе за растениями. А для начала поставить в своем доме вазоны, которые выживают практически при любых условиях и легко прощают даже серьезные ошибки ухода. При этом выглядят в интерьере они неизменно шикарно и создают уют и комфортную атмосферу. Издание Ideal Home назвало четыре лучших вида, которые почти не потребуют от вас усилий.

Замиокулькас

Этот африканский красавец процветает, именно тогда, когда о нем забывают. Это идеальный вариант для тех, кто утверждает, что у них "все вянет". Замиокулькас не слишком страдает из-за слабого освещения, сухого воздуха, нерегулярного ухода и случайной забывчивости хозяина. Даже если не поливать его 2-3 недели, он это переживет, ведь накапливает воду в специальных клубеньках в корнях. Поэтому приобретите себе глянцевый, интересный своими формами и абсолютно неприхотливый замиокулькас – вы не пожалеете.

Спатифиллум

Этот цветок считают королевой драмы. Каждый раз, как вы опоздаете с поливом, он вам об этом напомнит, опустив листья и приняв такой печальный вид, как будто вот-вот погибнет. Но дайте спатифиллуму немножко воды и уже через час он вернется в свою лучшую форму. Растение также хорошо чувствует себя на слабом освещении, а из ухода ему действительно требуется периодическое протирание листьев.

Сансевиерия

Этот жесткий на ощупь, но шикарный на вид суккулент не просто так стал легендой. Ухаживать за ним невероятно легко. Сансевиерия выдерживает как слабый свет, так и яркое солнце, пересохшую почву и забывчивых владельцев. Ее практически невозможно повредить или загубить. Если у вас темный дом, вы часто путешествуете или просто забываете о вазонах – это ваш идеальный вариант. Она может выжить месяц без полива и при этом все равно будет иметь шикарный вид и очищать воздух в вашей комнате.

Эпипремнум золотистый

Классический "отличник", который всегда отлично выглядит. Эпипремнум может красиво свисать с высоты и зрелищно забираться наверх по опорам. Его бесконечно длинными стеблями можно украшать интерьер так, что он станет похожим на картинку из дизайнерского журнала. Кроме того, он прекрасно улучшает качество воздуха, что кажется настоящим бонусом за то, что вы почти ничего не делаете для ухода за ним. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь его зеленью.

