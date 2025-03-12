Создана сеть из сотен больниц: Шмыгаль рассказал о реформе МСЭК в Украине

С 1 января в Украине стартовала реформа медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), и уже есть первые положительные результаты. Одним из главных достижений стало создание сети из 294 многопрофильных больниц вместо устаревших МСЭК.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. На совещании также присутствовали глава Минздрава Виктор Ляшко, глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, представители Минэкономики и директор Госслужбы занятости.

"С 1 января стартовала реформа МСЭК, и уже есть положительные результаты. […] Вместо устаревших МСЭК была создана сеть из 294 многопрофильных больниц", – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что к работе привлечены более 1400 экспертных команд из 6,6 тысячи медицинских работников разных специальностей. Благодаря цифровизации пациенты больше не нуждаются в сборе большого количества справок, поскольку информация теперь передается в электронном формате между медицинскими учреждениями и информационными системами.

"Важно, что новая система оценивания ориентирована на нужды человека. Скоординировали нашу дальнейшую работу теперь в зоне ответственности Минсоцполитики. Должен наработать подход, который поможет людям получать широкие возможности для реабилитации и самореализации", – добавил Шмыгаль.

По итогам совещания были определены ответственные за дальнейшую координацию реформы. Министерства получили необходимые задания в соответствии с порядком действий до конца этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине 281 чиновник лишился статуса лица с инвалидностью – проверки показали, что решения МСЭК были необоснованными. При этом только в Государственной таможенной службе выявили 73 должностных лица с "липовой" инвалидностью.

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